В то же время усиливается контроль за действиями территориальных центров комплектования. Об этом в комментарии для "Судебно-юридической газеты" сообщил Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Смотрите также Штурмовые войска будут дополнять десантные, а не заменят их, – главнокомандующий ВСУ Сырский
Что известно об изменениях в мобилизации?
В Украине внедряются изменения, которые должны обеспечить равномерную мобилизацию мужчин независимо от места жительства.
По его словам, ключевая идея заключается в том, чтобы избежать ситуаций, когда в отдельных населенных пунктах мобилизационная нагрузка значительно больше, чем в других. Речь идет, частности, о дисбалансе между сельской местностью и крупными городами.
Чтобы не было ощущения у общества, что есть определенные несправедливые действия, когда в каком-то селе Западной Украины не осталось ни одного мужчины призывного возраста, а в городе Киеве, Одессе, Харькове или в других городах Украины жизнь протекает мирным образом,
– объяснил парламентарий.
По словам Вениславского, реформа системы мобилизации уже предусматривает достижение двух важных результатов. Первый касается соблюдения прав человека и предотвращения превышения полномочий представителями ТЦК.
Отныне процесс вручения повесток сопровождается использованием бодикамер. Это позволяет фиксировать все действия должностных лиц и избегать спорных ситуаций или манипуляций. В случае конфликтов такие записи могут использоваться для объективного анализа событий.
Второе направление реформы – обеспечение справедливого распределения мобилизационного ресурса. В парламенте отмечают, что важно избежать социального напряжения из-за неравномерного привлечения военнообязанных в разных регионах страны.
Ранее Федор Вениславский также отмечал, что подходы к мобилизации в крупных городах, в частности в столице, могут быть пересмотрены. Речь идет о том, чтобы нагрузка распределялась более сбалансировано и не создавала ощущение несправедливости среди населения.
Реформа мобилизации имеет целью не только усиление обороноспособности государства, но и формирование доверия общества к процессам комплектования войска. В парламенте подчеркивают, что справедливость и прозрачность являются ключевыми условиями эффективной мобилизационной политики.
Какие еще нововведения приняла власть?
В ВСУ ввели новый механизм, который упрощает процедуру возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. Отныне документы на назначение подаются непосредственно в Генштаб, минуя несколько промежуточных инстанций. Ожидается, что это ускорит кадровые решения и сделает процесс более прозрачным.
31 марта народные депутаты внесли законопроект, который позволял бы увольнение со службы некоторым категориям военных. Так депутаты хотели бы защитить права военных, которые попали в армию незаконно. То есть речь идет о тех, кого безосновательно мобилизовали или призвали несмотря на отсрочку. Противоправным их мобилизацию может признать суд. Отдельно в Раде хочу разрешить увольнение для служащих, которые на момент мобилизации имели основания для отсрочки, но не успели ее оформить.