Нардеп рассказал, почему так происходит.
Почему женщины появляются в военных реестрах?
По словам Федиенко, в списке есть женщины, которые добровольно в свое время в 2015 году подписали контракты, прошли ВВК и были в тогдашней базе, которая затем интегрировалась в "Оберег".
Впоследствии появилось новое законодательство, когда на воинский учет обязательно начали ставить только медиков и фармацевтов.
Таким образом женщины из старого реестра могли попасть в новый.
"Как мы знаем, закон не имеет обратной силы. И вот такой правкой просто нельзя "отменить поезд" и тех женщин снять", – отметил Федиенко.
Чтобы снять их, нужно к вопросу подойти комплексно. В частности, внести изменения в подзаконные документы, чтобы Министерство обороны как распорядитель реестра "Оберег" получил право такие инциденты снимать из реестра. Сейчас Минобороны этого права не имеет.
Депутат также рассказал о еще одном случае. В реестре возле женского имени стоит галочка мужского пола.
"Реестр он же для себя не понимает по фамилии и имени, что это женщина. Он видит ... галочку "мужчина". Но дальше база работает уже по идентификационному коду... Мы исследуем этот вопрос", – отметил Федиенко.
По его словам, это мог быть технологический сбой, а, возможно, злоупотребления со стороны некоторых должностных лиц.
В общем технологически есть около 4 – 5 различных кейсов о том, как женщины появляются в военных реестрах.
Что еще известно?
Недавно в Харькове Ирину Харациди-Логинову поставили на воинский учет незаконно. Она не имеет медицинского или фармацевтического образования. Женщина случайно узнала об этом и решила, что это просто ошибка. А потом ей позвонили и заявили, что разыскивают как уклониста.
Кроме Ирины, в СМИ на тот момент обратились по меньшей мере еще 7 женщин.
Самой Ирине не удалось сняться с воинского учета. Хотя коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны Сергей Ильин отметил 24 Каналу, что над этим вопросом работают.
А начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии 24 Канала признал, что проблема со снятием с учета действительно есть из-за законодательства. Случайно поставить человека на учет можно, но со снятием есть сложности.