Об этом рассказало Суспильное. Юристы говорят, что дело может дойти до суда.

Почему Ирину Харациди-Логинову разыскивает ТЦК?

Женщина увидела свои данные случайно – когда подавала в Министерство обороны отчетность по военнообязанным, ведь она работает руководителем отдела кадров в одной из компаний.

Это произошло в прошлом году. Ирина решила, что это ошибка, и не переживала. Потом поставила себе Резерв+ и обновила там данные.

Действительно, подтянулись данные. Солдат, категория учета военнообязанных клубов и библиотек, художник. Ну я филолог. Это мои данные взяли, загрузили, провели по всем системам, никто ничего не проверял, придумали что захотели,

– сетует она.

На этом история не завершилась, потому что через полгода Ирине позвонили из харьковского районного ТЦК. Участковый сказал, что женщину подали на Нацполицию в розыск – якобы она скрывается от мобилизации. Поэтому он разыскивает ее.

Звонили из Харькова, потому что Ирина училась там в университете.

Женщина утверждает, что не имеет ни медицинского, ни фармацевтического образования, и добровольно никуда не обращалась, чтобы проходить службу. Снова обновив приложение, она увидела, что уже находится в розыске.

"Также там были данные о пройденном ВЛК 20-летней давности. После того она обратилась с запросами в ТЦК в Харькове, а также пошла в ТЦК по месту регистрации в Киеве", – рассказали в СМИ.

Юрист в Оболонском ТЦК проверил данные Ирины и заявил, что не видит ее дела.

Я спрашивала, есть ли какой-то алгоритм, что человек должен делать в таких случаях? На что юрист так сказал: "Ну вы можете стать на учет, и тогда мы займемся вашим делом". То есть я должна стать на учет, чтобы доказать, что я не становилась на учет,

– объяснила женщина.

В районном ТЦК в Харькове ей объяснили, что потеряли часть данных во время боевых действий летом 2022 года. Поэтому не могут подтвердить или опровергнуть информацию. Но в то же время отсутствуют правовые основания для исключения женщины с воинского учета военнообязанных.

На этой неделе Ирину сняли с розыска, но не признали незаконной постановку на учет. Женщина продолжит писать запросы и жалобы, чтобы ее сняли с учета. И обещает обратиться в суд, если ничего не решится.

Я не знаю, где мои данные будут и кто ими будет заниматься. Я не должна бояться за свою жизнь, за свою репутацию,

– подчеркнула она.

Что делать в таких случаях?

Адвокат Полина Марченко, с которой поговорили журналисты, согласна, что есть смысл обращаться в суд. Поскольку внесение данных Ирины в реестр военнообязанных является безосновательным. Была нарушена процедура на нескольких этапах: фактической повестки не было, место жительства и регистрации женщины проигнорировали.

"Есть смысл писать жалобу на районное ТЦК с требованием об удалении данных и исключении с воинского учета в связи с тем, что такое лицо не является военнообязанным и не подлежит автоматической постановке на воинский учет. И дальше, если это не сработает, есть смысл обращаться в вышестоящий центр комплектования. Если это уже не поможет, если будут отписки – в таком случае есть смысл оспаривать в суд и подавать иск о признании действий незаконными, противоправными", – порекомендовала адвокат.

Начальник Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой рассказал журналистам, что Резерв+ отображает информацию из государственного реестра военнообязанных. Записи попадают туда или из бумажных карточек ТЦК, или из других государственных баз.

Он посоветовал подать заявку в Резерв+ на исправление данных онлайн и подождать, пока вручную оператор сможет подтвердить или опровергнуть то или иное утверждение. Или прийти с документами в ТЦК, в котором женщина стоит на учете, и попросить уточнить данные в реестре.