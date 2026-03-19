Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в комментарии 24 Каналу.
Смотрите также Нужно ли проходить ВВК ежегодно: ответ адвоката
Как в ТЦК прокомментировали эту информацию?
Согласно информации, которую сейчас активно распространяют в сети, ТЦК в Киеве якобы начали перекрывать магистральные дороги и увеличивая количество патрулей, мол, усиливая облавы и мобилизационные мероприятия.
Но подобную информацию опровергли. Отвечая на вопрос о достоверности подобных сообщений, в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП отвергли такие обвинения, отрицая изменения.
Мобилизационные меры действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни уменьшаться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и было раньше. Никаких изменений в законодательство, никаких изменений в нормативно-правовые акты по мобилизационным мероприятиям не было,
– объяснили там.
К слову, в Раду внесли законопроект, который запрещает мобилизовать граждан силой и устанавливает четкие правила. Также документ предлагает привлекать к административной ответственности за отказ от повестки.
Инциденты с ТЦК в Украине
Недавно в Николаеве во время мобилизационных мероприятий мужчина нанес ножевые ранения полицейскому и военному ТЦК и СП. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу. Нападавшего задержали.
Еще ранее в Полтавской области группа людей напала на военнослужащих ТЦК и полицейских с применением слезоточивого газа. Из-за этого трое военных и трое правоохранителей получили химические ожоги.
До этого во время попытки мобилизации одного из мужчин недалеко от села Пацканево на Закарпатье произошел конфликт между ромами и представителями ТЦК. Толпа напала на военных и разбила им автобус.