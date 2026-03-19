Адвокат Ярослав Хливный в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, кому и как часто нужно проходить ВВК в Украине.
Как часто надо проходить ВВК?
В Украине порядок прохождения ВВК зависит от статуса военнообязанного и обстоятельств, при которых он проходит медосмотр. В большинстве случаев медкомиссия проводится только по официальному направлению от ТЦК.
Адвокат отмечает, что прохождение ВВК не является регулярным "по графику" для всех. В 2026 году ключевым правилом остается то, что повторный медосмотр обязателен только в случае получения соответствующего вызова или направления.
В мирное время действуют стандартные сроки:
- военнообязанные проходят ВВК примерно раз в 5 лет
- офицеры запаса – во время аттестации
- другие категории – в случае изменения назначения или обстоятельств службы
Однако во время военного положения правила меняются. Заключение ВВК о годности обычно действует один год, после чего человека могут повторно направить на медосмотр.
Кому обязательно проходить ВВК?
Обязательное прохождение ВВК касается:
- лиц, которые получили повестку или направление от ТЦК
- военнообязанных перед мобилизацией
- военных после ранений или лечения
- граждан, у которых изменилось состояние здоровья
Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто ранее имел статус "ограниченно годный". Для них предусмотрено повторное прохождение комиссии, чтобы обновить медицинский статус в соответствии с новыми правилами.
Не все обязаны проходить комиссию повторно. В частности:
- если есть действующее заключение ВВК и не было изменений в здоровье
- если человек не получал официального направления
- если действует отсрочка или бронирование
Эксперт подчеркивает, что обязанности самостоятельно каждый год проходить ВВК нет – нужно ждать официального вызова.
В стандартных условиях медкомиссия занимает несколько дней. Обычно это 4 – 6 дней, но в случае дополнительных обследований процесс может длиться до двух недель.
