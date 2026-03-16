Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала военный адвокат Татьяна Козян.
Можно ли получить бронь, если вас разыскивает ТЦК?
По ее словам, прямого законодательного запрета на бронирование людей, которые имеют административные штрафы от ТЦК и СП, нет. В то же время при оформлении бронирования предприятия должны обеспечить надлежащий воинский учет своих работников, поэтому на практике ТЦК часто требуют сначала устранить все нарушения и урегулировать вопрос со штрафами.
Адвокат объяснила, что в случае наличия административного нарушения работодатель или сам работник должен обратиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, устранения недостатков в документах и решения вопроса об административной ответственности. После этого предприятие может повторно подать документы на бронирование работника.
В то же время игнорировать штраф не стоит. Если постановление об административном правонарушении уже вступило в законную силу, гражданин имеет два варианта действий – оплатить штраф или обжаловать его в суде. В случае, если суд признает решение ТЦК незаконным, штраф могут отменить.
Татьяна Козян отмечает, что наличие актуального военного билета, правильных учетных данных и отсутствие долгов значительно ускоряет процедуру бронирования. Именно поэтому перед подачей документов предприятиям и работникам стоит убедиться, что все вопросы с военным учетом урегулированы.
Что нового известно о мобилизации в Украине?
- Правила мобилизации продолжают действовать с учетом обновлений, в частности цифровизации процессов взаимодействия между реестрами и ТЦК. Сейчас военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Также в 2026 году полностью обновлены подходы к военно-врачебной комиссии и внедрены базовую общевойсковую подготовку в образовательных учреждениях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время военного положения народные депутаты должны или продолжать работать в Верховной Раде Украины, принимая необходимые для государства решения, или присоединиться к защите страны на фронте. В то же время он выразил готовность обсуждать изменения в законодательство, которые бы позволили парламентариям проходить мобилизацию.
- С 13 марта 2026 года в государственном приложении Дия заработала новая услуга временного бронирования работников сроком до 45 дней для предприятий, которые имеют статус критически важных или относятся к оборонно-промышленному комплексу. Механизм реализован в рамках обновленного законодательства, которое урегулировало порядок бронирования и упростило привлечение специалистов к работе в условиях военного положения.