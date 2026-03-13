Что известно о новом виде бронирования работников?

О том, что изменилось для предприятий с 13 марта, говорится на сайте Верховной Рады.

С 13 марта 2026 года в Дии заработала новая услуга, которая позволяет временно бронировать работников на срок до 45 дней.

Обратите внимание! Речь идет о предприятиях со статусом критически важных или те, принадлежащих к оборонно-промышленному комплексу.

Функция будет работать, как результат обновленного закона, где урегулировали порядок бронирования работников. Также упростили процедуру привлечения специалистов к работе в условиях войны.

Из-за пробелов в законодательстве, которые существовали до принятия Закона, соответствующие работники могли получать повестки или не подлежали бронированию в период между признанием предприятия критически важным для ОПК и принятием решения о бронировании их как работников такого предприятия,

– отметил Александр Завитневич.

В частности председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки объяснил, что так решили проблему стабильной работы критически важных и оборонных предприятий.

Что известно о бронировании работников в Дии?

Онлайн-формат услуги запустили еще 17 июля 2024 года. Тогда за 2 первые недели бизнесы забронировали более 100 тысяч работников. Об этом сообщала пресс-служба Министерства экономики.

Автоматизация процесса сделала его более удобным и быстрым.

Бизнес уже более двух недель активно пользуется электронным бронированием работников. По состоянию на 5 августа через портал Дия уже забронировали почти 120 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны,

– отметила Свириденко.

В частности на портале Дия говорится, что представление онлайн-заявления составляет по времени до 10 минут. С результатами решений можно будет ознакомиться. В приложении будут прописывать и объяснять соответствующие статусы для каждого из работников предприятия.

