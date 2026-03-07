В чем феномен украинского бизнеса в Польше?

Однако несмотря на разветвление украинских бизнесов на другие европейские страны, Польша все равно лидирует среди государств, где наши граждане решили начать собственное дело. Эту тенденцию подтверждает и польская новостная сеть TVP World, которая, ссылаясь на данные Польского экономического института (PIE), отмечает о том, что в 2022 – 2025 годах украинцы зарегистрировали там более 123 тысяч предприятий.

Из них 109 тысяч – индивидуальные предприятия, а это примерно 10% всех JDG, открытых в стране в течение этого периода. Еще 14,5 тысяч составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО) с украинским капиталом, которые также являются весомой долей польского рынка.

Эти показатели отражают не только количество, но и динамичную интеграцию наших в польскую экономику. Ведь, по данным Gremi Personal, на пресс-релиз которого ссылается РБК-Украина, в 2025 году украинцы подали около 33 800 заявок на регистрацию ФЛП (JDG), а это значительно больше, чем представители любых других иностранных граждан. Специализируются эти бизнесы в основном на строительстве, логистике и промышленности.

И такая заинтересованность украинцев именно к нашему соседу возникла не только из-за относительной близости к дому и дружеских отношений, но и из-за упрощенных административных процедур, большую украинскую общину и открытый доступ к европейскому рынку. Эти факторы для многих предпринимателей стали первой точкой входа.

Еще интереснее, что украинский бизнес в Польше постепенно переориентируется на местных потребителей, а не, как это было в начале войны, только "для своих", и это в свою очередь меняет бизнес-модели украинских компаний и их конкурентное предложение на местном рынке.

Польские эксперты положительно оценивают этот процесс. В частности, это комментировал член правления Национальной хозяйственной палаты Польши Марек Бельский на 3-м Форуме восстановления в Киеве.

Украинский бизнес имеет отличные перспективы в Польше. Польские компании, которые развивались в Германии в начале 2000-х, вернулись с опытом, который повлиял на трансформацию Польши. Украинские предприниматели могут иметь подобное влияние,

– отмечал Бельский.

То есть, по его словам, это польза не только для польской экономики сейчас, но и для Украины в будущем.

Польша, Чехия, Германия, Эстония: где украинскому бизнесу лучше всего стартовать?

Однако украинские предприниматели не ограничиваются только польским рынком. Некоторые компании с уже узнаваемыми брендами используют Польшу как "трамплин" для масштабирования в других странах Европы. По данным Reuters, об этом утверждает и первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты Дариуш Шимчиха.

Компании сначала рассматривают Польшу как мост или трамплин к рынкам Европейского Союза,

– отмечает он.

По такой стратегии работали немало известных в Украине бизнесов, например, сеть Lviv Croissants открыла более десяти заведений в Польше и продолжает расширение в Чехии. Aroma Kava также активно развивается в Польше, а производитель мороженого Three Bears приобрел польскую компанию Nordis. Такие кейсы демонстрируют, что стратегия многих украинских компаний заключается в закреплении на понятном рынке с большой украинской общиной, а уже потом – выходе на широкое европейское пространство.

Что касается других стран, то статистика там более фрагментарная, однако тенденции заметны. Например, в Чехии, как отмечает Prague morning, в период с января по июнь 2025 года украинцы открыли почти 6,5 тысяч бизнесов. Это составляет 14% от всех новых регистраций за этот период. А вот за все время полномасштабного вторжения, согласно информации ProUkrainu, наши земляки зарегистрировали более 46 тысяч ФЛП, по состоянию на конец прошлого года.

Отдельного внимания заслуживает Германия. По данным Eurostat, по состоянию на конец ноября 2025 года в Германии находились примерно 1,24 миллиона граждан Украины со статусом временной защиты. Хотя подробная статистика по гражданству учредителей компаний не публикуется, торгово-промышленная палата DIHK фиксирует незначительный рост количества регистраций предпринимательской деятельности в 2024 – 2025 годах по сравнению с 2000-ми годами, но худшую динамику относительно ковидных времен. Но несмотря на это, Германия привлекает масштабом внутреннего рынка – более 80 миллионов потребителей, стабильной финансовой системой и возможностью работать на весь ЕС, хотя условия входа сложнее, чем в Польше, из-за высоких налоговых требований и сложной системы администрирования.

Еще одно интересное направление – Эстония, которую часто называют цифровой бизнес-юрисдикцией. Благодаря программе e-Residency предприниматели могут дистанционно регистрировать компании в пределах ЕС и управлять ими онлайн, а налог на прибыль уплачивается только при его распределении. Это делает страну привлекательной прежде всего для ИТ-бизнесов, ориентированных на международный рынок, хотя из-за небольшого внутреннего спроса большинство таких компаний сразу работают на экспорт.

Поэтому подводя итоги, можем сказать, что даже если пока не существует единого международного реестра украинских компаний за рубежом, фрагментарные данные разных стран подтверждают активность украинского предпринимательства в Центральной Европе. Польша остается безоговорочным лидером по количеству новых бизнесов, Чехия демонстрирует стабильную динамику, а Германия постепенно становится рынком стратегического роста благодаря своему масштабу и экономической стабильности. В долгосрочной перспективе именно сочетание быстрой адаптации и возможности масштабирования может определить новую роль украинского бизнеса в европейской экономике.