Почему бизнес Россия банкротится?

В первом квартале 2026 года было зафиксировано 8 146 случаев банкротства ИП (как ФЛП в Украине). Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет The Moscow Times.

Речь идет о предпринимателях с долгами более 1 миллиона рублей, которые через суд инициируют процедуру признания финансовой несостоятельности. Такая была динамика в предыдущие годы:

ИП-банкротства в I квартале 2026 года: 8146

I квартал 2025 года: 3134

I квартал 2024 года: показатель в разы ниже

I квартал 2023 года: 2492

Таким образом, по сравнению с 2024 годом количество дел выросло в 2,6 раза, а относительно 2023-го – в 3,3 раза.

Всего за первые три месяца 2026 года через суд статус банкрота получили 137 466 россиян, что означает рост на 13,7% в годовом измерении.

Какие причины называют эксперты?

Рост банкротств связывают с несколькими факторами.

Рост числа банкротств ИП – это закономерный результат повышения налоговой нагрузки, падения потребительского спроса и высокой ключевой ставки,

– говорит руководитель банкротной практики юридической группы “Гришин, Павлова и партнеры” Максим Качнов.

Управляющий партнер компании Пугачева и партнеры Татьяна Пугачева отмечает, что предприниматели часто сами запускают процедуру. Она добавляет, что реструктуризация применяется редко, а суды обычно переходят к реализации имущества.

В России, в принципе, процедура банкротства всегда имела ярко выраженный "похоронный" характер. Поэтому случаи успешной реструктуризации крайне редки, потому что для этого нужен экономически обоснованный и осуществимый план выхода из кризиса, который с учетом текущих экономических реалий практически нереализуем,

– сказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Таким образом российский рынок малого предпринимательства демонстрирует рост финансового давления: банкротства ИП и граждан ускоряются, а инструменты восстановления бизнеса остаются ограниченными.

