Какой бизнес украинцы открывают в Британии?

Зафиксировано более 26,6 тысяч записей о компаниях в Великобритании, владельцами которых являются около 25,5 тысяч украинцев, пишет 24 Канал со ссылкой на YouControl.

Великобритания стала "привлекательной" для бизнесменов благодаря прозрачной правовой системе и доступу к глобальному капиталу. Сейчас 14,6 тысяч компаний с украинскими владельцами остаются активными.

Собственно, более 28,5 тысяч записей в британском реестре о компаниях и о 24,9 тысячах лиц, где директорами являются или были граждане Украины подчеркивает роль украинцев как управленцев, способных адаптироваться к западным стандартам менеджмента.

Известно, что больше всего украинских директоров и владельцев бизнеса сосредоточено в технологическом секторе. В перечень 10 бизнес-направлений, которые чаще всего выбирают украинцы, попали:

Розничная торговля, что осуществляется фирмами почтового заказа или через сеть интернет – 6,6%;

Разработка программного обеспечения для бизнеса и бытовых нужд – 5,1%;

Консультирование по вопросам информатизации – 4,4%;

Консультирование по вопросам управления – 3,0%;

Прочая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем – 2,8%;

Неспециализированная оптовая торговля – 2,4%;

Предоставление других вспомогательных коммерческих услуг – 2,4%;

Предоставление других индивидуальных услуг – 2,3%;

Рекламные агентства – 2,1%;

Строительство жилых зданий – 1,9%.

Что известно об украинском бизнесе и ФЛП?