Какой бизнес украинцы открывают в Британии?
Зафиксировано более 26,6 тысяч записей о компаниях в Великобритании, владельцами которых являются около 25,5 тысяч украинцев, пишет 24 Канал со ссылкой на YouControl.
Великобритания стала "привлекательной" для бизнесменов благодаря прозрачной правовой системе и доступу к глобальному капиталу. Сейчас 14,6 тысяч компаний с украинскими владельцами остаются активными.
Собственно, более 28,5 тысяч записей в британском реестре о компаниях и о 24,9 тысячах лиц, где директорами являются или были граждане Украины подчеркивает роль украинцев как управленцев, способных адаптироваться к западным стандартам менеджмента.
Известно, что больше всего украинских директоров и владельцев бизнеса сосредоточено в технологическом секторе. В перечень 10 бизнес-направлений, которые чаще всего выбирают украинцы, попали:
- Розничная торговля, что осуществляется фирмами почтового заказа или через сеть интернет – 6,6%;
- Разработка программного обеспечения для бизнеса и бытовых нужд – 5,1%;
- Консультирование по вопросам информатизации – 4,4%;
- Консультирование по вопросам управления – 3,0%;
- Прочая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем – 2,8%;
- Неспециализированная оптовая торговля – 2,4%;
- Предоставление других вспомогательных коммерческих услуг – 2,4%;
- Предоставление других индивидуальных услуг – 2,3%;
- Рекламные агентства – 2,1%;
- Строительство жилых зданий – 1,9%.
Что известно об украинском бизнесе и ФЛП?
Зарплаты работников работников кафе и ресторанов в Украине выросли, в частности количество плательщиков с зарплатой более 16 тысяч гривен увеличилось на 952%. Уплата НДФЛ за деятельность ресторанов выросла на 60,4%, что свидетельствует о выходе части рынка из "тени".
В октябре 2025 года доля нелегальной табачной продукции в Украине достигла 17,8%, что приводит к годовым потерям госбюджета в 26,5 миллиардов гривен. Наибольшая доля нелегальных сигарет (53%) производится Винниковской табачной фабрикой, а основными каналами продажи остаются киоски и магазины (65%).
За 11 месяцев 2025 года в Украине более 250 тысяч ФОПов закрылись, больше всего среди них предпринимателей из Киева. Наибольшее количество закрытий пришлось на нишу торговли и IT, причем средний срок существования ФОПов – 2 года и 4 месяца.
Количество ФЛП в Украине значительно возросло в конце 2025 года, в частности в розничной торговле, ИТ и других услугах. Этот рост связывают со схемами уклонения от налогов через "дробление бизнеса", что позволяет избегать полной уплаты налогов.