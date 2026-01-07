Статус УБД предоставляет участникам боевых действий и их семьям медицинские, жилищные, социальные льготы, такие как бесплатные лекарства и 75% скидка на коммунальные услуги.

В 2026 году украинские участники боевых действий могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В частности, пенсии и социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.