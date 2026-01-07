Какие бизнесы предоставляют скидки военным?

Украинцы в Threads собрали компании, которые предоставляют услуги или товары защитникам со скидкой или бесплатно, пишет 24 Канал.

Известно, что привилегии для военных предоставляют:

  • компания третьей волны кофе Idealist Coffee;
  • этнопарк "Гуцул Ленд" в Буковеле;
  • сеть кофеен KRÉDENS;
  • отель "Шпицы";
  • сеть гипермаркетов METRO;
  • сеть гипермаркетов "Эпицентр";
  • сеть АЗС WOG;
  • сеть "Дом игрушек";
  • цветочный магазин в Киеве "Украфлора";
  • кофейня "Львовская копальня кофе";
  • пекарня третьей волны "Марчук Хлеб";
  • коттеджный комплекс Phoenix Relax Park;
  • химчистка "ЦЕХ";
  • химчистка UNMOMENTO;
  • сеть "Люксоптика";
  • ритейлер одежды INTERTOP;
  • дома "Ґоґодза";
  • производитель вышиванок Ryabokon Factory;
  • сеть кофеен Yakava;
  • стоматология "Диамант" в Киеве;
  • комплексы "УЛИС";
  • химчистка KIMS;
  • бренд натуральной косметики HOCHOO;
  • спа-курорт "Осоння Карпаты";
  • офтальмологическая клиника “Центр Ока";
  • экодома "Круча 119";
  • немецкий производитель генераторов Könner & Söhnen;
  • туроператор "Видвидай";
  • бренд космецевтики Rosabella;
  • экокурорт IZKI;
  • бренд аксессуаров ZAVOD niche watches & accs;
  • бренд косметической продукции Medik8;

Обратите внимание! Перечень компаний, которые предоставляют скидки военным, может быть шире. 24 Канал собрал информацию, опираясь на сообщение в Threads.

Что еще дает статус УБД?

  • Статус УБД предоставляет участникам боевых действий и их семьям медицинские, жилищные, социальные льготы, такие как бесплатные лекарства и 75% скидка на коммунальные услуги.

  • Другие льготы включают бесплатный проезд, гибкий график работы, ежегодную денежную выплату ко Дню Независимости, и поддержку в образовании.

  • В 2026 году украинские участники боевых действий могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В частности, пенсии и социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.