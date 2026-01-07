Які бізнеси надають знижки військовим?

Українці у Threads зібрали компанії, які надають послуги чи товари захисникам зі знижкою чи безкоштовно, пише 24 Канал.

Дивіться також "Подарунок" під ялинку: правила бронювання змінили для однієї з галузей бізнесу

Відомо, що привілеї для військових надають:

  • компанія третьої хвилі кави Idealist Coffee;
  • етнопарк "Гуцул Ленд" у Буковелі;
  • мережа кавʼярень KRÉDENS;
  • готель "Шпиці";
  • мережа гіпермаркетів METRO;
  • мережа гіпермаркетів "Епіцентр";
  • мережа АЗС WOG;
  • мережа "Будинок іграшок";
  • квітковий магазин у Києві "Украфлора";
  • кав’ярня "Львівська копальня кави";
  • пекарня третьої хвилі "Марчук Хліб";
  • котеджний комплекс Phoenix Relax Park;
  • хімчистка "ЦЕХ";
  • хімчистка UNMOMENTO;
  • мережа "Люксоптика";
  • рітейлер одягу INTERTOP;
  • будинки "Ґоґодза";
  • виробник вишиванок Ryabokon Factory;
  • мережа кав'ярень Yakava;
  • стоматологія "Діамант" у Києві;
  • комплекси "УЛІС";
  • хімчистка KIMS;
  • бренд натуральної косметики HOCHOO;
  • спа-курорт "Осоння Карпати";
  • офтальмологічна клініка “Центр Ока";
  • екобудинки "Круча 119";
  • німецький виробник генераторів Könner & Söhnen;
  • туроператор "Відвідай";
  • бренд космецевтики Rosabella;
  • екокурорт IZKI;
  • бренд аксесуарів ZAVOD niche watches & accs;
  • бренд косметичної продукції Medik8;

Зауважте! Перелік компаній, які надають знижки військовим, може бути ширшим. 24 Канал зібрав інформацію, спираючись на допис у Threads.

Що ще дає статус УБД?

  • Статус УБД надає учасникам бойових дій та їхнім родинам медичні, житлові, соціальні пільги, такі як безплатні ліки і 75% знижка на комунальні послуги.

  • Інші пільги включають безплатний проїзд, гнучкий графік роботи, щорічну грошову виплату до Дня Незалежності, та підтримку в освіті.

  • У 2026 році українські учасники бойових дій можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Зокрема, пенсії та соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.