Статус УБД надає учасникам бойових дій та їхнім родинам медичні, житлові, соціальні пільги, такі як безплатні ліки і 75% знижка на комунальні послуги.

Інші пільги включають безплатний проїзд, гнучкий графік роботи, щорічну грошову виплату до Дня Незалежності, та підтримку в освіті.

У 2026 році українські учасники бойових дій можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Зокрема, пенсії та соціальна допомога для УБД збільшуються на 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.