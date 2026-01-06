Які нові правила бронювання для агробізнесу?

Мінекономіки оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, пише 24 Канал з посиланням на Державний аграрний реєстр.

Керуючий партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group Анатолій Косован пояснив, які зміни будуть у 2026 році:

Площа землі, оформленої на агрокомпанію, тепер має становити не 500, а 1 000 гектарів;

Економічно активною тепер вважатиметься компанія з річним доходом 40 мільйонів гривень, а не 20 мільйонів (цей критерій найбільше зачепить зернотрейдерів, які зазвичай отримували критичність саме за ним);

Сума сплаченого ПДФО за попередній звітний квартал більше не є критерієм для отримання критичності (це зачепить компанії з великою кількістю працівників, зокрема елеватори);

Компаніям, які здійснюють оптову торгівлю сільськогосподарськими машинами, необхідно подавати реєстраційне повідомлення до Держпродспоживслужби.

Виробники біоетанолу зобов’язані подавати ліцензію на право його виробництва.

Як змінилися інші правила для отримання броні?

Натомість загальні зміни до вимог для критичних компаній та порядок бронювання наступні:

Рівень середньої заробітної плати збільшився у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати і наразі становить 21 617,50 гривень. Критичними тепер можуть визнаватися компанії, які належать за КВЕД до сфер Мінекономіки та мають 50+ працівників і зарплату за останній місяць удвічі вищу за середню річну по країні, або мають 20+ працівників і зарплату утричі вищу за середню. Із переліку компаній, які не можуть отримати статус критичних, виключено компанії, в яких учасник або бенефіціар перебуває під українськими санкціями. Змінено перелік документів, які необхідно подавати разом зі зверненням на отримання критичності – для всіх компаній.

Що відомо про мобілізацію 2026 та бронювання?