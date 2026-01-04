Детальніше про це розповіла адвокатка Марина Бекало для ТСН.ua, передає 24 Канал.
Дивіться також Пенсійне посвідчення – не гарантія: кого ТЦК можуть мобілізувати
Як не втратити бронювання?
Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата для бронювання військовозобов'язаних працівників зросте до 21 617 гривень на місяць. Раніше для цього було достатньо 20 000 гривень.
Зростання пов'язане з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2026 році. Відповідно до державного бюджету вона зросте до 8 647 гривень. Ця сума враховується у формулі для бронювання: мінімальна зарплата множиться на коефіцієнт 2,5.
Як пояснила адвокатка Бекало, нові вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств. Саме вони можуть претендувати на бронь під час мобілізації та воєнного стану.
У випадку, якщо компанія не забезпечить працівникам встановлену суму зарплати, вона втратить право на бронь, а працівникам не нададуть відстрочку від мобілізації.
Що змінилось у процесі мобілізації?
Згідно із законодавством, чоловіки до 60 років, навіть якщо отримують пенсію, залишаються військовозобов'язаними. Особливо це стосується "спецпенсіонерів" із досвідом служби.
Раніше повідомлялось, для того, щоб надати бронювання, підприємства з понад 50 працівниками повинні мати зарплату щонайменше вдвічі більшу за середню по країні.
З 2026 року в Резерв+ приходитимуть сповіщення про вручення повісток або порушення військового обліку. Зазначається, що повідомлення не є офіційним врученням повістки.