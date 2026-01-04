Чоловіки повинні перебувати на обліку до 60 років, якщо немає умов для виключення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу",

Чи можуть пенсіонерів мобілізувати?

Наявність пенсійних виплат не звільняє від обов'язку перебувати на військовому обліку. У разі відсутності актуальних даних або статусу виключення з обліку особі можуть вручити повістку для проходження військово-лікарської комісії.

Закон визначає граничний вік перебування в запасі на рівні 60 років, тому чоловіки, які вийшли на пенсію достроково, залишаються військовозобов'язаними.

Пенсійне посвідчення підтверджує право на соціальні пільги, однак не замінює військово-облікових документів. Для перевірки інформації ТЦК використовує електронну систему "Оберіг". Якщо дані не оновлені або відсутні відомості про непридатність до служби, пенсійний статус не є підставою для звільнення від мобілізаційних заходів.

Особливу увагу приділяють особам із військовим досвідом, які не підтвердили стан здоров’я. Окремо зазначається, що мобілізація орієнтована на так званих "спецпенсіонерів" – колишніх працівників силових структур, які вийшли на пенсію до 60 років. За наявними даними, в Україні таких осіб понад 156 тисяч. Їхній досвід можуть залучати для підготовки новобранців та посилення підрозділів, при цьому за ними зберігаються пенсійні виплати з подальшим перерахунком стажу після демобілізації.

Коли відбувається виключення з військового обліку?

Виключення з військового обліку можливе лише після досягнення 60-річного віку або на підставі рішення ВЛК про повну непридатність чи встановлення інвалідності.

Відстрочку можуть отримати особи, які доглядають за непрацездатними родичами або виховують дітей з інвалідністю, однак відповідна інформація має бути внесена до реєстру "Оберіг". За відсутності підтвердних документів таких громадян вважають придатними до служби.

