Чоловіки повинні перебувати на обліку до 60 років, якщо немає умов для виключення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу",
Чи можуть пенсіонерів мобілізувати?
Наявність пенсійних виплат не звільняє від обов'язку перебувати на військовому обліку. У разі відсутності актуальних даних або статусу виключення з обліку особі можуть вручити повістку для проходження військово-лікарської комісії.
Закон визначає граничний вік перебування в запасі на рівні 60 років, тому чоловіки, які вийшли на пенсію достроково, залишаються військовозобов'язаними.
Пенсійне посвідчення підтверджує право на соціальні пільги, однак не замінює військово-облікових документів. Для перевірки інформації ТЦК використовує електронну систему "Оберіг". Якщо дані не оновлені або відсутні відомості про непридатність до служби, пенсійний статус не є підставою для звільнення від мобілізаційних заходів.
Особливу увагу приділяють особам із військовим досвідом, які не підтвердили стан здоров’я. Окремо зазначається, що мобілізація орієнтована на так званих "спецпенсіонерів" – колишніх працівників силових структур, які вийшли на пенсію до 60 років. За наявними даними, в Україні таких осіб понад 156 тисяч. Їхній досвід можуть залучати для підготовки новобранців та посилення підрозділів, при цьому за ними зберігаються пенсійні виплати з подальшим перерахунком стажу після демобілізації.
Коли відбувається виключення з військового обліку?
Виключення з військового обліку можливе лише після досягнення 60-річного віку або на підставі рішення ВЛК про повну непридатність чи встановлення інвалідності.
Відстрочку можуть отримати особи, які доглядають за непрацездатними родичами або виховують дітей з інвалідністю, однак відповідна інформація має бути внесена до реєстру "Оберіг". За відсутності підтвердних документів таких громадян вважають придатними до служби.
Що відомо про зміни в мобілізації у 2026 році?
З 1 січня посилили мобілізація для чоловіків 25 – 60 років без досвіду та 18 – 60 років із досвідом служби. Також для тих, кого визнає придатними повторна медкомісія.
Частину мобілізаційних процесів переводять у цифровий формат з електронним Резерв ID. Кабмін запускає експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік призовників та резервістів.
Міністерство економіки України ввело нові критерії для бронювання підприємств, зокрема щодо рівня середньої зарплати. Підприємства з 50+ працівниками повинні мати зарплату удвічі вищу за середню по країні, а з 20 – 49 працівниками – втричі вищу.