Подробнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало для ТСН.ua, передает 24 Канал.

Как не потерять бронирование?

Напомним, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата для бронирования военнообязанных работников возрастет до 21 617 гривен в месяц. Ранее для этого было достаточно 20 000 гривен.

Рост связан с повышением минимальной заработной платы в 2026 году. Согласно государственному бюджету она вырастет до 8 647 гривен. Эта сумма учитывается в формуле для бронирования: минимальная зарплата умножается на коэффициент 2,5.

Как пояснила адвокат Бекало, новые требования касаются работников критически важных предприятий. Именно они могут претендовать на бронь во время мобилизации и военного положения.

В случае, если компания не обеспечит работникам установленную сумму зарплаты, она потеряет право на бронь, а работникам не предоставят отсрочку от мобилизации.

Что изменилось в процессе мобилизации?