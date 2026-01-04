Подробнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало для ТСН.ua, передает 24 Канал.
Как не потерять бронирование?
Напомним, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата для бронирования военнообязанных работников возрастет до 21 617 гривен в месяц. Ранее для этого было достаточно 20 000 гривен.
Рост связан с повышением минимальной заработной платы в 2026 году. Согласно государственному бюджету она вырастет до 8 647 гривен. Эта сумма учитывается в формуле для бронирования: минимальная зарплата умножается на коэффициент 2,5.
Как пояснила адвокат Бекало, новые требования касаются работников критически важных предприятий. Именно они могут претендовать на бронь во время мобилизации и военного положения.
В случае, если компания не обеспечит работникам установленную сумму зарплаты, она потеряет право на бронь, а работникам не предоставят отсрочку от мобилизации.
Что изменилось в процессе мобилизации?
Согласно законодательству, мужчины до 60 лет, даже если получают пенсию, остаются военнообязанными. Особенно это касается "спецпенсионеров" с опытом службы.
Ранее сообщалось, для того, чтобы предоставить бронирование, предприятия с более 50 работниками должны иметь зарплату как минимум вдвое больше средней по стране.
С 2026 года в Резерв+ будут приходить уведомления о вручении повесток или нарушении воинского учета. Отмечается, что сообщение не является официальным вручением повестки.