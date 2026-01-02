Детали нововведения рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Что изменится для военнообязанных в начале 2026 года?

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой сообщил, что с начала 2026 года в системе оповещения военнообязанных введут изменения. Сейчас новая функция находится на стадии разработки.

По запросам пользователей, в приложении "Резерв+" появится возможность получать уведомления о вручении повестки или нарушении правил воинского учета.

Эту функцию просили сами пользователи через соцсети, и мы решили ее реализовать. Это логичный шаг, по крайней мере удобный. Все будет работать очень просто,

– рассказал Берестовой.

Пользователи смогут включать или выключать эти оповещения по собственному желанию.

Впрочем, в Минобороны отмечают, что оповещение в приложении "Резерв+" не является официальным вручением повестки. Повестки и в дальнейшем будут присылать в бумажной форме – в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Это лишь информационное сообщение, а не официальное вручение повестки. В любом случае повестка будет направляться в бумажной форме. Если вы захотите, вы сможете узнать об этом через приложение "Резерв+", – объяснил представитель Минобороны.

Когда повестка считается врученной?