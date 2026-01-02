Детали нововведения рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Что изменится для военнообязанных в начале 2026 года?
Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой сообщил, что с начала 2026 года в системе оповещения военнообязанных введут изменения. Сейчас новая функция находится на стадии разработки.
По запросам пользователей, в приложении "Резерв+" появится возможность получать уведомления о вручении повестки или нарушении правил воинского учета.
Эту функцию просили сами пользователи через соцсети, и мы решили ее реализовать. Это логичный шаг, по крайней мере удобный. Все будет работать очень просто,
– рассказал Берестовой.
Пользователи смогут включать или выключать эти оповещения по собственному желанию.
Впрочем, в Минобороны отмечают, что оповещение в приложении "Резерв+" не является официальным вручением повестки. Повестки и в дальнейшем будут присылать в бумажной форме – в соответствии с требованиями действующего законодательства.
"Это лишь информационное сообщение, а не официальное вручение повестки. В любом случае повестка будет направляться в бумажной форме. Если вы захотите, вы сможете узнать об этом через приложение "Резерв+", – объяснил представитель Минобороны.
Когда повестка считается врученной?
Согласно действующему законодательству, повестка считается врученной, когда она была отправлена по почте или вручена лично. Каждая такая повестка фиксируется в реестре "Оберіг" с отметкой об отправке или вручении.
Если военнообязанный не явился в определенное время, это не освобождает его от обязанности прибыть в ТЦК – независимо от даты фактического получения повестки. В случае, если человек утверждает, что не знал о повестке, необходимо предоставить подтверждение – например, справку с почты о ее недоставлении.
В то же время за игнорирование оповещения предусмотрен штраф. В течение первых 20 дней он составит 8 500 гривен – это половина от полной суммы. Если штраф не оплатить в этот срок, в следующие 20 дней сумма возрастет до 17 000 гривен, а еще через 20 дней – до 34 000 гривен.