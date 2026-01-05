Більшість процедур будуть доступні онлайн. Про це у Міноборони заявили для "РБК-Україна", передає 24 Канал.
Які зміни очікують у 2026 році?
Завдяки змінам у 2025 році черги в ТЦК майже зникли, а застосунок Резерв+ отримав новий функціонал, який дозволяє оформлювати відстрочки, проходити ВЛК та контролювати свій облік у цифровому форматі. За словами Міноборони, ці зміни будуть актуальні і у 2026 році, а також спрямовані на підвищення ефективності мобілізації та зменшення навантаження на ТЦК.
Основні нововведення:
Відстрочки онлайн. Більшість відстрочок від мобілізації тепер оформлюються та продовжуються автоматично через Резерв+. Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, заяву можна подати у будь-якому ЦНАП. Паперові довідки з печаткою більше не видають – основним підтвердженням відстрочки став Резерв ID, який містить фото власника.
Резерв ID – основний документ військовозобов’язаного. Військово-облікові документи тепер створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID доступний у додатку для понад 6 мільйонів користувачів. Для тих, хто не може користуватись смартфоном, можна роздрукувати паперову копію через додаток, портал Дія або у ТЦК/ЦНАП. Перехід до електронного формату зменшує ризики втрати, пошкодження або підробки документа.
Оплата штрафів онлайн. У Резерв+ можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку, наприклад, неприбуття за повісткою або неявку на військово-лікарську комісію. Після подання заяви ТЦК розглядає її протягом трьох днів, а оплата закриває конкретне порушення і знімає червону стрічку у застосунку. При цьому обов'язки військового обліку залишаються.
Електронні направлення на ВЛК та висновки комісій. Тепер користувачі можуть отримати направлення на ВЛК та результати огляду без черг у ТЦК. Усі рішення комісій фіксуються електронним підписом, що робить процес прозорим та контрольованим.
Електронна черга в ТЦК. Система електронного запису на прийом до ТЦК та СП працює у більшості центрів. Вона забезпечує швидкий та прозорий запис, знижує навантаження на центри та інтегрується з іншими онлайн-сервісами.
Міноборони наголошує, що всі ці нововведення роблять мобілізаційні процеси більш прозорими, швидкими та зручними для громадян, а також дозволяють ефективніше готувати резервістів та військовозобов’язаних для служби.
Що відомо про оформлення бронювання у 2026 році?
З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата для бронювання військовозобов'язаних працівників зросте. Якщо компанії не забезпечать певний рівень зарплати, працівники можуть втратити відстрочку від мобілізації.
Міністерство економіки України ввело нові критерії для бронювання підприємств, зокрема щодо рівня середньої зарплати. Підприємства з 50+ працівниками повинні мати зарплату удвічі вищу за середню по країні, а з 20 – 49 працівниками – втричі вищу.
Чоловіків віком 50 років і старших можуть мобілізувати, якщо в них немає відстрочки або бронювання, після проходження медичного огляду. Чоловіки 50+ років можуть служити в забезпечувальних і тилових структурах, якщо їхня спеціальність потрібна в Збройних Силах України.