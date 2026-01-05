Більшість процедур будуть доступні онлайн. Про це у Міноборони заявили для "РБК-Україна", передає 24 Канал.

Дивіться також Продовжували вже 17 разів: чи насправді законна мобілізація в Україні

Які зміни очікують у 2026 році?

Завдяки змінам у 2025 році черги в ТЦК майже зникли, а застосунок Резерв+ отримав новий функціонал, який дозволяє оформлювати відстрочки, проходити ВЛК та контролювати свій облік у цифровому форматі. За словами Міноборони, ці зміни будуть актуальні і у 2026 році, а також спрямовані на підвищення ефективності мобілізації та зменшення навантаження на ТЦК.

Основні нововведення:

Відстрочки онлайн. Більшість відстрочок від мобілізації тепер оформлюються та продовжуються автоматично через Резерв+. Для тих, хто не користується смартфоном або має лише паперові документи, заяву можна подати у будь-якому ЦНАП. Паперові довідки з печаткою більше не видають – основним підтвердженням відстрочки став Резерв ID, який містить фото власника.

Резерв ID – основний документ військовозобов’язаного. Військово-облікові документи тепер створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID доступний у додатку для понад 6 мільйонів користувачів. Для тих, хто не може користуватись смартфоном, можна роздрукувати паперову копію через додаток, портал Дія або у ТЦК/ЦНАП. Перехід до електронного формату зменшує ризики втрати, пошкодження або підробки документа.

Оплата штрафів онлайн. У Резерв+ можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку, наприклад, неприбуття за повісткою або неявку на військово-лікарську комісію. Після подання заяви ТЦК розглядає її протягом трьох днів, а оплата закриває конкретне порушення і знімає червону стрічку у застосунку. При цьому обов'язки військового обліку залишаються.

Електронні направлення на ВЛК та висновки комісій. Тепер користувачі можуть отримати направлення на ВЛК та результати огляду без черг у ТЦК. Усі рішення комісій фіксуються електронним підписом, що робить процес прозорим та контрольованим.

Електронна черга в ТЦК. Система електронного запису на прийом до ТЦК та СП працює у більшості центрів. Вона забезпечує швидкий та прозорий запис, знижує навантаження на центри та інтегрується з іншими онлайн-сервісами.

Міноборони наголошує, що всі ці нововведення роблять мобілізаційні процеси більш прозорими, швидкими та зручними для громадян, а також дозволяють ефективніше готувати резервістів та військовозобов’язаних для служби.

Що відомо про оформлення бронювання у 2026 році?