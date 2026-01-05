Большинство процедур будут доступны онлайн. Об этом в Минобороны заявили для "РБК-Украина", передает 24 Канал.
Какие изменения ожидают в 2026 году?
Благодаря изменениям в 2025 году очереди в ТЦК почти исчезли, а приложение Резерв+ получило новый функционал, который позволяет оформлять отсрочки, проходить ВВК и контролировать свой учет в цифровом формате. По словам Минобороны, эти изменения будут актуальны и в 2026 году, а также направлены на повышение эффективности мобилизации и уменьшение нагрузки на ТЦК.
Основные нововведения:
Отсрочки онлайн. Большинство отсрочек от мобилизации теперь оформляются и продлеваются автоматически через Резерв+. Для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, заявление можно подать в любом ЦНАП. Бумажные справки с печатью больше не выдают – основным подтверждением отсрочки стал Резерв ID, который содержит фото владельца.
Резерв ID – основной документ военнообязанного. Военно-учетные документы теперь создаются исключительно в электронном формате. Резерв ID доступен в приложении для более 6 миллионов пользователей. Для тех, кто не может пользоваться смартфоном, можно распечатать бумажную копию через приложение, портал Дія или в ТЦК/ЦНАП. Переход к электронному формату уменьшает риски потери, повреждения или подделки документа.
Оплата штрафов онлайн. В Резерв+ можно оплатить штрафы за нарушение правил воинского учета, например, неприбытие по повестке или неявку на военно-врачебную комиссию. После подачи заявления ТЦК рассматривает его в течение трех дней, а оплата закрывает конкретное нарушение и снимает красную ленту в приложении. При этом обязанности воинского учета остаются.
Электронные направления на ВВК и выводы комиссий. Теперь пользователи могут получить направление на ВВК и результаты осмотра без очередей в ТЦК. Все решения комиссий фиксируются электронной подписью, что делает процесс прозрачным и контролируемым.
Электронная очередь в ТЦК Система электронной записи на прием в ТЦК и СП работает в большинстве центров. Она обеспечивает быструю и прозрачную запись, снижает нагрузку на центры и интегрируется с другими онлайн-сервисами.
Минобороны отмечает, что все эти нововведения делают мобилизационные процессы более прозрачными, быстрыми и удобными для граждан, а также позволяют эффективнее готовить резервистов и военнообязанных для службы.
Что известно об оформлении бронирования в 2026 году?
С 1 января 2026 года минимальная зарплата для бронирования военнообязанных работников возрастет. Если компании не обеспечат определенный уровень зарплаты, работники могут потерять отсрочку от мобилизации.
Министерство экономики Украины ввело новые критерии для бронирования предприятий, в частности относительно уровня средней зарплаты. Предприятия с 50+ работниками должны иметь зарплату вдвое выше средней по стране, а с 20 – 49 работниками – втрое выше.
Мужчин в возрасте 50 лет и старше могут мобилизовать, если у них нет отсрочки или бронирования, после прохождения медицинского осмотра. Мужчины 50+ лет могут служить в обеспечивающих и тыловых структурах, если их специальность нужна в Вооруженных Силах Украины.