Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Как происходит мобилизация мужчин 50 лет и старше?

Мужчины, которым исполнилось 50 лет еще подлежат мобилизации на общих основаниях. Им присылают повестку, после которой военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования и пройти медицинский осмотр. Работники ТЦК в дальнейшем принимают решение о призыве такого гражданина.

При принятии решения о том, где может служить человек в возрасте 50+лет, учитывается его состояние здоровья, спрос на военно-учетную специальность. Мобилизовать такого гражданина могут, если у него нет законных оснований для отсрочки или бронирования. Если его специальность нужна в Вооруженных Силах Украины, то его призовут.

Мужчин такого возраста не обязательно отправляют служить в тыловые подразделения. Старшие военнообязанные часто проходят службу в группах обеспечения и тыловых структурах. Именно там, учитывая возраст и состояние здоровья, они будут более полезны.

Отметим! Мужчин 50+ лет так же не призывают при условии наличия отсрочки или бронирования.

Добавим, что по собственному желанию в армию могут присоединиться и мужчины 60 лет. Они могут подписать контракт и служить даже несмотря на то, что этот возраст уже не призывной.

Какие изменения есть в процессе мобилизации в 2026 году?