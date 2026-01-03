Про це пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Як відбувається мобілізація чоловіків 50 років і старших?
Чоловіки, яким виповнилося 50 років ще підлягають мобілізації на загальних підставах. Їм надсилають повістку, після якої військовозобов'язаний має з'явитися до територіального центру комплектування й пройти медичний огляд. Працівники ТЦК надалі ухвалюють рішення про призов такого громадянина.
При ухваленні рішення про те, де може служити чоловік віком 50+років, враховується його стан здоров'я, попит на військово-облікову спеціальність. Мобілізувати такого громадянина можуть, якщо в нього немає законних підстав для відстрочки або бронювання. Якщо його спеціальність потрібна в Збройних Силах України, то його призвати.
Чоловіків такого віку не обов'язково відправляють служити в тилові підрозділи. Старші військовозобов'язані часто проходять службу в групах забезпечення та тилових структурах. Саме там з огляду на вік та стан здоров'я вони будуть більш корисні.
Зазначимо! Чоловіків 50+ років так само не призивають за умови наявності відстрочки чи бронювання.
Додамо, що за власним бажанням до війська можуть долучитися й чоловіки 60 років. Вони можуть підписати контракт та служити навіть попри те, що цей вік вже не призовний.
Які зміни є в процесі мобілізації у 2026 році?
Цьогоріч Міноборони планує ввести сповіщення про повістки в застосунку Резерв+ можна буде отримувати сповіщення про вручення повісток чи порушення військового обліку. Після електронного сповіщення військовозобов'язаному може надійти повістка в паперовій формі.
Із 1 січня в Україні посилиться призов на військову службу для чоловіків 25 – 60 років без досвіду та для громадян 18 – 60 років із досвідом служби. Крім того, частину мобілізаційних процесів переведуть у цифровий формат з електронним Резерв ID.
Кабмін запускає експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік призовників та резервістів.