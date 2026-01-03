Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю NV, яка створена у співавторстві з молодшою юристкою Валерією Грохольською.

Новини до теми Чи можливо отримати бронювання відразу при працевлаштуванні: відповідь юриста

Які зміни є у бронюванні військовозобов'язаних?

Після торішнього перезапуску бронювання за оновленими критеріями у більшості підприємств строк дії статусу критичної важливості та бронювання закінчуються у грудні 2025 – лютому 2026 року.

Через необхідність підтверджувати критичність раз на рік, наразі триває активна хвиля підтвердження статусів критичності згідно з Постановою КМУ 76 від 27.01.2023. Однак у зв'язку зі змінами далеко не всі компанії можуть з легкістю підтвердити раніше наданий статус.

Це вимагає завчасного пошуку альтернативних критеріїв та шляхів, а нерідко – запровадження додаткових організаційних змін. Варто зауважити, що через велику кількість звернень одночасно, а також об'єднання окремих міністерств, значно збільшилось навантаження на комісії, які розглядають звернення.

Відповідно збільшується і строк розгляду звернень: замість десяти робочих днів інколи він становить до 1,5-2 місяців. За таких обставин, при підтвердженні критичності компаніям важливо закладати достатньо часу для підготовки та подачі документів, щоб забезпечити безперервність бронювання.

Як і раніше, для отримання або підтвердження критичності підприємство повинно відповідати трьом (в окремих випадках – двом) критеріям. Обов’язковими залишаються відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць не менше мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 2,5.

Третій критерій підприємство обирає самостійно серед критеріїв, передбачених Постановою 76, або серед галузевих чи регіональних критеріїв.

Важливо враховувати, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата збільшується до 8 647 грн. Відповідно, з урахуванням коефіцієнта до 21 617 грн збільшується розмір середньої заробітної плати, необхідної для отримання критичності. Таку ж суму, починаючи з січня 2026 року, необхідно буде щомісячно нараховувати заброньованим працівникам.

Також змінами, внесеними Постановою КМУ 1608 від 08.12.2025, була запроваджена вимога надавати у складі пакета документів на критичність інформацію про загальну кількість військовозобов'язаних працівників підприємства.

Така вимога видається виправданою у випадках, коли оновлена Постанова 76 передбачає внесення на Портал Дія конкретної кількості осіб, які можуть бути заброньовані.

Однак, в цих випадках, коли застосовується стандартний ліміт у 50%, надання інформації про загальну кількість військовозобов'язаних може викликати занепокоєння у компаній, які планують проводити розширення штату після отримання критичності.

Ба більше, дані Порталу Дія та самостійний підрахунок військовозобов'язаних на підприємстві не завжди збігаються.

Також все частіше виникає питання, чи потрібно підтверджувати ведення військового обліку на підприємстві для отримання або підтвердження критичності. Постановою 76 така вимога наразі не передбачена. Однак на регіональному рівні ведення військового обліку перетворюється на одну з ключових передумов для отримання критичності.

Багато ОВА вже офіційно включають стан військового обліку до своїх критеріїв оцінювання. Практика реалізації вимоги підтвердження ведення військового обліку відрізняється залежно від ОВА. У деяких регіонах без підтвердження від ТЦК про належне ведення військового обліку статус критичності фактично не надається.

Тому радять перевіряти вимоги, передбачені відповідним розпорядженням ОВА.

Позитивною новиною є те, що Уряд нарешті дослухався голосу бізнесу щодо забезпечення безперервності бронювання.

Постановою 1608 на строк до 1 лютого 2026 року скасований 72-годинний строк розгляду заявок на бронювання як для тих, хто отримав критичність вперше, так і для тих, хто переброньовує працівників у зв’язку з продовженням статусу критичності на новий строк.

Бронювання здійснюється протягом 24 годин (а на практиці – навіть швидше, до години). Окрім того, внесені й постійні зміни в саму Постанову 76: вони передбачають, що перебронювання працівників підприємствами, які підтвердили критичність до закінчення строку дії попереднього наказу, також буде здійснюватися протягом доби. За умови, що строк бронювання ще не закінчився на момент подання заявки.

На строк до 1 лютого 2026 року також тимчасово скасовані обмеження на подання заяв на анулювання бронювання працівників раз на 5 календарних днів. Тепер роботодавець може оперативно розбронювати працівників та подати їх на повторне бронювання на новий строк у зручний для нього момент, не очікуючи завершення строку поточного бронювання.

З метою реалізації норм Закону 4630-IX від 09.10.2025, що набув чинності 04.12.2025, до Постанови 76 були внесені зміни про пільгові умови бронювання за оборонними підприємствами. Вони стосуються роботодавців, які визнані критично важливими.

Змінами передбачено, що новоприйняті працівники таких підприємств, які не мають взагалі або мають проблемні військово-облікові документи, не перебувають на військовому обліку, не уточнили персональні дані, або оголошені ТЦК в розшук за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зможуть бути заброньовані на строк до 45 календарних днів з дня укладення трудового договору.

Протягом цього строку вони повинні усунути порушення, після чого зможуть бути переброньовані на повний термін – до завершення строку дії критичності, на загальних підставах. Таким пільговим бронюванням працівник може скористатись не більше одного разу на календарний рік. Технічна реалізація цього нового механізму має бути забезпечена до 08.01.2026.

Як визначатимуть критичність для резидентів Дія Сіті?

Змінами, внесеними Постановою КМУ 1475 від 13.11.2025 передбачені додаткові бар'єри для отримання критичності резидентами Дія Сіті – стартапами, тобто компаніями, які були зареєстровані протягом останніх двох років та набули статус резидента Дія Сіті за спрощеною процедурою.

Зазначається, що створення нової компанії та реєстрація її резидентом Дія Сіті на умовах стартапа були найпростішим способом отримати критичність та право на бронювання працівників. Однак тепер для отримання критичності такому резиденту необхідно у складі пакета документів подати додаткові документи.

Йдеться по початковий звіт про відповідність за підсумками трьох повних календарних місяців після набуття статусу резидента Дія Сіті, копії правочинів та первинних документів, що підтверджують отримання за цей період доходу від реалізації продукції, роялті, грантів та/або інвестицій у розмірі не менше 20 000 євро або ж Перший річний звіт про відповідність (якщо статус набуто у попередньому році).

Стартапу доведеться показати фактичне здійснення діяльності як мінімум 3 місяці та дотримання вимог до резидентів Дія Сіті для того, щоб претендувати на статус критичності.

Що варто знати про ліміт бронювання?

Оскільки ліміт визначався лише при поданні списку на бронювання на Порталі Дія, і не було закріплено обов’язку роботодавців розброньовувати працівників, якщо в певний момент відбулось перевищення ліміту, вимоги ТЦК або інших органів розбронювати зайву кількість працівників піддавались критиці через відсутність правових підстав.

Постанова 1608 поставила крапку в цій дискусії. Порядок бронювання доповнили новим пунктом 92, який передбачає, що керівники критично важливих підприємств зобов’язані вживати заходів до недопущення перевищення встановлених обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

У разі такого перевищення вони повинні розбронювати зайву кількість працівників – для цього була додана додаткова підстава для анулювання бронювання. З позитивного можна відмітити те, що порушення цієї вимоги не є самостійною підставою для скасування статусу критичності.

Однак на практиці такий ризик не можна повністю виключати. Постанова 1608 запровадила строк дії рішення Міноборони про збільшення ліміту на бронювання – не більше одного року. Для продовження дії збільшеного ліміту доведеться знову подати обґрунтування та отримати нове рішення Міноборони.

У разі закінчення строку дії рішення Міноборони керівник підприємства зобов’язаний подати заяву на анулювання бронювання протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку дії такого рішення. Також встановлений граничний строк, протягом якого можна забронювати додаткову кількість працівників в межах збільшеного ліміту – лише 5 робочих днів з дати надходження повідомлення про збільшення ліміту за рішенням Міноборони в Дії.

Зазначимо, що постанова 1608 внесла важливі зміни щодо визначення ліміту на бронювання. Якщо раніше ліміт для більшості роботодавців визначався у відсотках, і лише в окремих випадках в абсолютних цифрах, то тепер для цілого ряду суб'єктів буде також визначатися конкретна кількість військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані.

Ці зміни стосуються:

підприємств, всі військовозобов'язані працівники яких підлягають бронюванню:

підприємств, що здійснюють виробництво, транспортування теплової енергії та надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;

критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які визначені Міненерго критично важливими;

підприємств, які отримали збільшений ліміт на бронювання за окремим рішенням Міноборони;

підприємств, які здійснюють діяльність на прифронтових територіях та отримали збільшений ліміт на бронювання за поданням відповідної ОВА.

Інформація про конкретну кількість працівників, які можуть бути заброньовані, буде визначатися в рішенні органу, що визнав підприємство критично важливим, або в рішенні про збільшення ліміту.

Також варто зазначити, що в серпні 2025 року Уряд дозволив підприємствам, які розташовані та фактично провадять діяльність на територіях бойових дій та прифронтових територіях, включених до переліку, затвердженого Мінрозвитку, щодо яких не визначено дати припинення можливості бойових дій, бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Щоб отримати збільшений ліміт, підприємство має звернутись до відповідної ОВА з обґрунтуванням та наданням підтвердних документів. За результатами розгляду ОВА визначає конкретний ліміт та звертається з відповідним поданням до органу, який надав критичність.

Які ще є зміни у процесі мобілізації?