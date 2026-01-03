Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью NV, которая создана в соавторстве с младшим юристом Валерией Грохольской.

Какие изменения есть в бронировании военнообязанных?

После прошлогоднего перезапуска бронирования по обновленным критериям у большинства предприятий срок действия статуса критической важности и бронирования заканчиваются в декабре 2025 – феврале 2026 года.

Из-за необходимости подтверждать критичность раз в год, сейчас идет активная волна подтверждения статусов критичности согласно Постановлению КМУ 76 от 27.01.2023. Однако в связи с изменениями далеко не все компании могут с легкостью подтвердить ранее предоставленный статус.

Это требует заблаговременного поиска альтернативных критериев и путей, а нередко – введения дополнительных организационных изменений. Стоит заметить, что из-за большого количества обращений одновременно, а также объединения отдельных министерств, значительно увеличилась нагрузка на комиссии, которые рассматривают обращения.

Соответственно увеличивается и срок рассмотрения обращений: вместо десяти рабочих дней иногда он составляет до 1,5-2 месяцев. При таких обстоятельствах, при подтверждении критичности компаниям важно закладывать достаточно времени для подготовки и подачи документов, чтобы обеспечить непрерывность бронирования.

Как и ранее, для получения или подтверждения критичности предприятие должно соответствовать трем (в отдельных случаях – двум) критериям. Обязательными остаются отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц не менее минимальной заработной платы, умноженной на коэффициент 2,5.

Третий критерий предприятие выбирает самостоятельно среди критериев, предусмотренных Постановлением 76, или среди отраслевых или региональных критериев.

Важно учитывать, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата увеличивается до 8 647 грн. Соответственно, с учетом коэффициента до 21 617 грн увеличивается размер средней заработной платы, необходимой для получения критичности. Такую же сумму, начиная с января 2026 года, необходимо будет ежемесячно начислять забронированным работникам.

Также изменениями, внесенными Постановлением КМУ 1608 от 08.12.2025, было введено требование предоставлять в составе пакета документов на критичность информацию об общем количестве военнообязанных работников предприятия.

Такое требование представляется оправданным в случаях, когда обновленное Постановление 76 предусматривает внесение на Портал Дія конкретного количества лиц, которые могут быть забронированы.

Однако, в этих случаях, когда применяется стандартный лимит в 50%, предоставление информации об общем количестве военнообязанных может вызвать беспокойство у компаний, которые планируют проводить расширение штата после получения критичности.

Более того, данные Портала Дія и самостоятельный подсчет военнообязанных на предприятии не всегда совпадают.

Также все чаще возникает вопрос, нужно ли подтверждать ведение воинского учета на предприятии для получения или подтверждения критичности. Постановлением 76 такое требование пока не предусмотрено. Однако на региональном уровне ведение воинского учета превращается в одну из ключевых предпосылок для получения критичности.

Многие ОВА уже официально включают состояние воинского учета в свои критерии оценивания. Практика реализации требования подтверждения ведения воинского учета отличается в зависимости от ОВА. В некоторых регионах без подтверждения от ТЦК о надлежащем ведении воинского учета статус критичности фактически не предоставляется.

Поэтому советуют проверять требования, предусмотренные соответствующим распоряжением ОВА.

Положительной новостью является то, что Правительство наконец прислушалось к голосу бизнеса по обеспечению непрерывности бронирования.

Постановлением 1608 на срок до 1 февраля 2026 года отменен 72-часовой срок рассмотрения заявок на бронирование как для тех, кто получил критичность впервые, так и для тех, кто перебронирует работников в связи с продлением статуса критичности на новый срок.

Бронирование осуществляется в течение 24 часов (а на практике – даже быстрее, до часа). Кроме того, внесены и постоянные изменения в само Постановление 76: они предусматривают, что перебронирование работников предприятиями, которые подтвердили критичность до окончания срока действия предыдущего приказа, также будет осуществляться в течение суток. При условии, что срок бронирования еще не закончился на момент подачи заявки.

На срок до 1 февраля 2026 года также временно отменены ограничения на подачу заявлений на аннулирование бронирования работников раз в 5 календарных дней. Теперь работодатель может оперативно разбронировать работников и подать их на повторное бронирование на новый срок в удобный для него момент, не дожидаясь завершения срока текущего бронирования.

С целью реализации норм Закона 4630-IX от 09.10.2025, вступившего в силу 04.12.2025, в Постановление 76 были внесены изменения о льготных условиях бронирования по оборонным предприятиям. Они касаются работодателей, которые признаны критически важными.

Изменениями предусмотрено, что вновь принятые работники таких предприятий, которые не имеют вообще или имеют проблемные военно-учетные документы, не состоят на воинском учете, не уточнили персональные данные, или объявлены ТЦК в розыск за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию, смогут быть забронированы на срок до 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.

В течение этого срока они должны устранить нарушения, после чего смогут быть перебронированы на полный срок – до завершения срока действия критичности, на общих основаниях. Таким льготным бронированием работник может воспользоваться не более одного раза в календарный год. Техническая реализация этого нового механизма должна быть обеспечена до 08.01.2026.

Как будут определять критичность для резидентов Дія Сити?

Изменениями, внесенными Постановлением КМУ 1475 от 13.11.2025 предусмотрены дополнительные барьеры для получения критичности резидентами Дія Сити – стартапами, то есть компаниями, которые были зарегистрированы в течение последних двух лет и получили статус резидента Дія Сити по упрощенной процедуре.

Отмечается, что создание новой компании и регистрация ее резидентом Дія Сити на условиях стартапа были самым простым способом получить критичность и право на бронирование работников. Однако теперь для получения критичности такому резиденту необходимо в составе пакета документов подать дополнительные документы.

Речь идет о начальном отчете о соответствии по итогам трех полных календарных месяцев после получения статуса резидента Дія Сити, копии сделок и первичных документов, подтверждающих получение за этот период дохода от реализации продукции, роялти, грантов и/или инвестиций в размере не менее 20 000 евро или Первый годовой отчет о соответствии (если статус приобретен в предыдущем году).

Стартапу придется показать фактическое осуществление деятельности как минимум 3 месяца и соблюдение требований к резидентам Дія Сити для того, чтобы претендовать на статус критичности.

Что стоит знать о лимите бронирования?

Поскольку лимит определялся только при подаче списка на бронирование на Портале Дія, и не было закреплено обязанности работодателей разбронировать работников, если в определенный момент произошло превышение лимита, требования ТЦК или других органов разбронировать лишнее количество работников подвергались критике из-за отсутствия правовых оснований.

Постановление 1608 поставило точку в этой дискуссии. Порядок бронирования дополнили новым пунктом 92, который предусматривает, что руководители критически важных предприятий обязаны принимать меры к недопущению превышения установленных ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

В случае такого превышения они должны разбронировать лишнее количество работников – для этого было добавлено дополнительное основание для аннулирования бронирования. Из положительного можно отметить то, что нарушение этого требования не является самостоятельным основанием для отмены статуса критичности.

Однако на практике такой риск нельзя полностью исключать. Постановление 1608 ввело срок действия решения Минобороны об увеличении лимита на бронирование – не более одного года. Для продления действия увеличенного лимита придется снова подать обоснование и получить новое решение Минобороны.

В случае окончания срока действия решения Минобороны руководитель предприятия обязан подать заявление на аннулирование бронирования в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока действия такого решения. Также установлен предельный срок, в течение которого можно забронировать дополнительное количество работников в пределах увеличенного лимита – только 5 рабочих дней с даты поступления уведомления об увеличении лимита по решению Минобороны в Дії.

Отметим, что постановление 1608 внесло важные изменения по определению лимита на бронирование. Если раньше лимит для большинства работодателей определялся в процентах, и лишь в отдельных случаях в абсолютных цифрах, то теперь для целого ряда субъектов будет также определяться конкретное количество военнообязанных, которые могут быть забронированы.

Эти изменения касаются:

предприятий, все военнообязанные работники которых подлежат бронированию:

предприятий, осуществляющих производство, транспортировки тепловой энергии и предоставляющих услуги потребителям по поставке тепловой энергии, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами;

критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, которые определены Минэнерго критически важными;

предприятий, которые получили увеличенный лимит на бронирование по отдельному решению Минобороны;

предприятий, осуществляющих деятельность на прифронтовых территориях и получивших увеличенный лимит на бронирование по представлению соответствующей ОВА.

Информация о конкретном количестве работников, которые могут быть забронированы, будет определяться в решении органа, признавшего предприятие критически важным, или в решении об увеличении лимита.

Также стоит отметить, что в августе 2025 года Правительство разрешило предприятиям, которые расположены и фактически осуществляют деятельность на территориях боевых действий и прифронтовых территориях, включенных в перечень, утвержденного Минразвития, по которым не определены даты прекращения возможности боевых действий, бронировать до 100% военнообязанных работников.

Чтобы получить увеличенный лимит, предприятие должно обратиться в соответствующую ОВА с обоснованием и предоставлением подтверждающих документов. По результатам рассмотрения ОВА определяет конкретный лимит и обращается с соответствующим представлением в орган, который предоставил критичность.

Какие еще есть изменения в процессе мобилизации?