Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, передает 24 Канал.
Смотрите также Трекинг пути на каждом шагу: Минобороны запускает полный контроль за мобилизованными
Что нужно, чтобы получить бронь сразу?
По словам специалиста, для того чтобы претендовать на бронь, военнообязанный работник должен выполнить несколько обязательных условий. В частности, он должен состоять на воинском учете и иметь действующий учетный документ, обновить персональные данные о месте жительства и контакты, а также не находиться в розыске ТЦК.
Юрист уточняет, что военнообязанному необходимо привести в соответствие персональные данные, предусмотренные переходными положениями закона о мобилизации и воинском учете, обратившись в ТЦК, ЦПАУ или воспользовавшись приложением Резерв+.
В то же время распространенное мнение о том, что бронирование возможно только после завершения испытательного срока, не имеет законодательного основания. Ограничений по минимальному стажу работы на предприятии для бронирования законом не предусмотрено.
Если предприятие имеет статус критически важного, а работник соответствует всем необходимым требованиям, процедуру бронирования можно начинать сразу после издания приказа о его приеме на работу,
– отмечает Михаил Лобунько.
Что известно об изменениях в мобилизации на 2026 год?
В Украине отменяют бумажные военно-учетные документы. После перехода на цифровой формат ключевым станет запись в Едином государственном реестре призывников, а бумажные билеты потеряют юридическую силу.
С начала 2026 года процедуру оформления отсрочки от службы упростят, позволив подавать заявку через приложение Резерв+ или в ЦПАУ. Право на отсрочку могут потерять некоторые категории мужчин.
С 1 января 2026 года в Украине изменятся условия бронирования от мобилизации для работников критически важных предприятий, включая повышение минимальной зарплаты для права на отсрочку. Новые правила несколько отличаются для частных компаний и государственных предприятий.