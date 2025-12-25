Об этом рассказал адвокат Александр Дубовой для УНИАН, передает 24 Канал.
Что изменится для получения бронирования с 2026 года?
В конце 2025 года в Украине уже обновляли правила бронирования от мобилизации. Теперь работодатели могут оформлять отсрочку даже для работников, которые в розыске в ТЦК или имеют проблемы с военным учетом. Отмечается, что на устранение нарушений предоставляется 45 дней, после чего работника могут уволить.
Также издание напоминает, что с 4 декабря критически важные предприятия получили право бронировать неограниченное количество работников. Подаваться на бронирование разрешено один раз в год. Кроме того, проверка документов теперь происходит быстрее, чем за 72 часа.
В январе 2026 года право на бронь сохранится для критически важных профессий. В то же время возрастут требования к уровню зарплаты.
Как пояснил Дубовой, для частных компаний со статусом критической инфраструктуры зарплата на работника рассчитывается за последний календарный месяц путем умножения размера минимального показателя в Украине на коэффициент 2,5.
В декабре 2025 года минимальная зарплата равна 8 000 гривен, поэтому для бронирования зарплата должна составлять от 20 тысяч гривен. С 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8 647 гривен, а необходимая зарплата для бронирования соответственно – до 21 617 гривен 50 копеек.
Для государственных и коммунальных предприятий действует другое правило. Там месячный доход работника должен быть не ниже средней зарплаты в регионе за четвертый квартал года.
По разъяснениям Минэкономики, речь идет о сумме брутто. То есть с учетом налогов и обязательных платежей. Других существенных изменений в процедуре на 2026 год не предусмотрено, заверил адвокат.
Мобилизация в Украине: последние новости
Оповещение об отправке повесток может появиться в приложении Резерв+ в начале 2026 года. Однако отмечается, что такие сообщения будут иметь исключительно информационный характер.
Ранее сообщалось, что проходить военно-врачебную комиссию не нужно, чтобы получить бронирование от мобилизации.
А также розыск в ТЦК не является основанием для отказа в установлении инвалидности. Решение принимают только с учетом состояния здоровья.