Про це розповів адвокат Олександр Дубовий для УНІАН, передає 24 Канал.

Що зміниться для отримання бронювання з 2026 року?

Наприкінці 2025 року в Україні вже оновлювали правила бронювання від мобілізації. Тепер роботодавці можуть оформлювати відстрочку навіть для працівників, які у розшуку в ТЦК або мають проблеми з військовим обліком. Зазначається, що на усунення порушень надається 45 днів, після чого працівника можуть звільнити.

Також видання нагадує, що з 4 грудня критично важливі підприємства отримали право бронювати необмежену кількість працівників. Подаватися на бронювання дозволено один раз на рік. Крім того, перевірка документів тепер відбувається швидше, ніж за 72 години.

У січні 2026 року право на бронь збережеться для критично важливих професій. Водночас зростуть вимоги до рівня зарплати.

Як пояснив Дубовий, для приватних компаній зі статусом критичної інфраструктури зарплата на працівника розраховується за останній календарний місяць шляхом множення розміру мінімального показника в Україні на коефіцієнт 2,5.

У грудні 2025 року мінімальна зарплата дорівнює 8 000 гривень, тому для бронювання зарплата має складати від 20 тисяч гривень. З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте до 8 647 гривень, а необхідна зарплата для бронювання відповідно – до 21 617 гривень 50 копійок.

Для державних і комунальних підприємств діє інше правило. Там місячний дохід працівника має бути не нижчим за середню зарплату в регіоні за четвертий квартал року.

За роз'ясненнями Мінекономіки, йдеться про суму брутто. Тобто із врахуванням податків і обов'язкових платежів. Інших суттєвих змін у процедурі на 2026 рік не передбачено, запевнив адвокат.

Мобілізація в Україні: останні новини