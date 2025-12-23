Чи потрібне ВЛК для отримання бронювання, пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Чи треба ВЛК для отримання броні?

За словами фахівця, ВЛК не є обов'язковою умовою для оформлення бронювання від мобілізації. Для отримання броні військовозобов'язаний повинен:

  • працювати на критично важливому підприємстві з правом бронювання;
  • перебувати на обліку в ТЦК та СП;
  • оновити військово-облікові дані в "Резерв+";
  • не перебувати в розшуку ТЦК (тобто не мати порушень правил військового обліку).

Юрист також розповів, що процедура направлення на ВЛК не застосовується, якщо:

  • особа має інвалідність будь-якої групи;
  • військовозобов'язаний має дійсну відстрочку від мобілізації:
  • особа має статус "призовник";
  • особа виключена з військового обліку;
  • чоловік тимчасово непридатний до військової служби. Якщо висновок ВЛК діє 6 – 12 місяців, повторно проходити медогляд не потрібне, доки не спливе термін.

