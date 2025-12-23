Чи потрібне ВЛК для отримання бронювання, пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.
Чи треба ВЛК для отримання броні?
За словами фахівця, ВЛК не є обов'язковою умовою для оформлення бронювання від мобілізації. Для отримання броні військовозобов'язаний повинен:
- працювати на критично важливому підприємстві з правом бронювання;
- перебувати на обліку в ТЦК та СП;
- оновити військово-облікові дані в "Резерв+";
- не перебувати в розшуку ТЦК (тобто не мати порушень правил військового обліку).
Юрист також розповів, що процедура направлення на ВЛК не застосовується, якщо:
- особа має інвалідність будь-якої групи;
- військовозобов'язаний має дійсну відстрочку від мобілізації:
- особа має статус "призовник";
- особа виключена з військового обліку;
- чоловік тимчасово непридатний до військової служби. Якщо висновок ВЛК діє 6 – 12 місяців, повторно проходити медогляд не потрібне, доки не спливе термін.
