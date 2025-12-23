Нужна ли ВВК для получения бронирования, объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также Зарплатный порог для получения брони: кого не касаются новые правила

Нужно ли ВЛК для получения брони?

По словам специалиста, ВВК не является обязательным условием для оформления бронирования от мобилизации. Для получения брони военнообязанный должен:

работать на критически важном предприятии с правом бронирования;

состоять на учете в ТЦК и СП;

обновить военно-учетные данные в "Резерв+";

не находиться в розыске ТЦК (то есть не иметь нарушений правил воинского учета).

Юрист также рассказал, что процедура направления на ВВК не применяется, если:

лицо имеет инвалидность любой группы;

военнообязанный имеет действительную отсрочку от мобилизации:

лицо имеет статус "призывник";

лицо исключено с воинского учета;

человек временно непригоден к военной службе. Если заключение ВВК действует 6 – 12 месяцев, повторно проходить медосмотр не нужно, пока не истечет срок.

Последние новости о мобилизации в Украине