Нужна ли ВВК для получения бронирования, объяснил военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Нужно ли ВЛК для получения брони?
По словам специалиста, ВВК не является обязательным условием для оформления бронирования от мобилизации. Для получения брони военнообязанный должен:
- работать на критически важном предприятии с правом бронирования;
- состоять на учете в ТЦК и СП;
- обновить военно-учетные данные в "Резерв+";
- не находиться в розыске ТЦК (то есть не иметь нарушений правил воинского учета).
Юрист также рассказал, что процедура направления на ВВК не применяется, если:
- лицо имеет инвалидность любой группы;
- военнообязанный имеет действительную отсрочку от мобилизации:
- лицо имеет статус "призывник";
- лицо исключено с воинского учета;
- человек временно непригоден к военной службе. Если заключение ВВК действует 6 – 12 месяцев, повторно проходить медосмотр не нужно, пока не истечет срок.
- Юрист объяснил, могут ли военнообязанному отказать в оформлении инвалидности отказать в оформлении инвалидности, если он находится в розыске ТЦК.
- Для забронированных от мобилизации работников в Украинустановлен минимальный размер зарплаты, в декабре 2025 года это 20 000 гривен. С 1 января 2026 года минимальный уровень заработной платы для бронирования от мобилизации в Украине повысится до 21 617,5 гривен.
- Центр противодействия дезинформации заявил, что слухи о снижении мобилизационного возраста и мобилизации студентов в Украине являются фейком. Распространение таких сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на дестабилизацию общества и дискредитацию государственных институтов.