Какая должна быть зарплата для получения бронирования?

Минимальный размер зарплаты определен в размере 2,5 минимальных зарплат, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Известно, что с 1 января 2026 года уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума возрастет, поэтому для оформления брони будут действовать новые условия:

Минималка вырастет до 8 647 гривен ;

; Минимум зарплаты для получения бронирования возрастет до 21 617 гривен.

Кого не касаются новые правила бронирования?

Требование по зарплате на уровне 2,5 минимальной не является универсальным. Постановление четко определяет перечень предприятий и организаций, для которых этот критерий не применяется. В частности, повышенный порог не распространяется на:

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации;

хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству или которые находятся в коммунальной собственности;

резидентов Действие City;

юридических лиц – религиозные организации;

работников субъектов хозяйствования – производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят производственные мощности, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженной агрессии России;

предприятия, обслуживающих объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения;

работников операторов газораспределительных систем, которые выполняют аварийно-восстановительные работы газораспределительных систем в составе аварийных бригад;

нефтеперерабатывающие предприятия, в уставном капитале которых более 25% акций принадлежат государству, которые определены Минэнерго критически важными;

работников юридических лиц, которые осуществляют охрану объектов топливно-энергетического комплекса.

Для работников таких структур применяются другие подходы к оценке зарплатных показателей.

Какие новые правила бронирования действуют в Украине?