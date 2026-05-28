Об этом говорится в заявлении Верховной Рады.

Смотрите также Обновление ВВК продолжается: кто обязан пройти медосмотр и что будет за отказ

Как и где иностранец может пройти ВВК?

Отмечается, что согласно документу медицинский осмотр и экспертиза иностранных добровольцев будут осуществляться для:

определения пригодности к военной службе,

установления причинной связи заболеваний, ранений, контузий и травм с выполнением военных обязанностей,

определения потребности и конкретных условий для предоставления медико-социальной реабилитации и помощи.

Экспертизу будет проводить военно-врачебная комиссия, которая будет формироваться при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также в медицинских учреждениях Минобороны, МВД, СБУ и других структур сектора безопасности и обороны.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме того, к этому процессу будут привлекать и государственные и коммунальные гражданские учреждения здравоохранения.

Заметим, что сейчас законодательство не содержит четких норм о прохождении ВВК иностранцами. Из-за этого возникают трудности с подтверждением травм, лечением и реабилитацией.

Кто обязательно должен пройти ВВК?

Во время военного положения медосмотр должны пройти все военнообязанные. Говорится о тех, кто получил повестку или направление от ТЦК.

Вместе с тем, ВВК должны пройти граждане, у которых ранее был статус "ограниченно годный" или "непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время". При условии, если они не проходили повторный осмотр после изменений в 2024 году.

Военнослужащие также должны пройти военно-врачебную комиссию, чтобы проверить состояние здоровья после ранений.

Законодательство обязывает женщин также проходить ВВК – речь идет о тех, у кого есть медицинское или фармацевтическое образование, которые получили диплом после 2025 года. Таких женщин обязывают пройти ВВК в течение 60 дней после постановки на воинский учет. Также им нужно обновить данные и оформить военно-учетные документы.