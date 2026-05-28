Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Смотрите также Помогает ли право на отсрочку уволиться со службы: суд объяснил детали

Кому надо проходить ВВК?

Прежде всего ВВК во время военного положения обязательна для военнообязанных. Речь идет и о тех, кто получил повестку или направление от ТЦК. Также ее должны пройти граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный" или "непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время". Это если они не проходили повторный осмотр после изменений в 2024 году.

Обязательный медосмотр касается также добровольцев, которые хотят приобщиться к службе по контракту.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

ВВК должны проходить также военные, которым нужно пересматривать состояние здоровья, например после ранения.

К тому же особый порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые получили диплом после 2025 года. Их обязывают пройти ВВК в течение 60 дней после постановки на воинский учет. Также им нужно обновить данные и оформить военно-учетные документы.

Реформа мобилизации и армии

Напомним, в Украине планируют запустить армейскую реформу в два этапа. Первый будет касаться выплат военным, систем контрактов и демобилизации. Он может стартовать в июне 2026 года. Следующий этап коснется мобилизации.

В сети распространялась информация, что 28 мая Минобороны якобы планирует презентовать реформу ТЦК, обсудить выплаты военным и изменения в мобилизации с нардепами. Однако в ведомстве опровергли такие заявления СМИ.