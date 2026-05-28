Можно ли уволиться со службы, если человек имел право на отсрочку?

В деле, которое рассмотрел Верховный Суд, речь шла о том, что даже противоправная мобилизация не создает условий для увольнения со службы. Освобождение и отсрочка – это две разные правовые категории, которые не зависят одна от другой. Об этом говорится в постановлении суда №620/183/23.

Мужчина работал учителем учреждения общего среднего образования, и фактически имел право на отсрочку из-за работы педагогом. Но его мобилизовали в 2022 году. ТЦК призвали гражданина незаконно, хотя это было возможно, потому что отсрочка у него оформлена не была.

Тем не менее, в суде мужчина требовал освободить его со службы. В судах первой и апелляционной инстанций подтвердили, что учителя нельзя было мобилизовать в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Но относительно увольнения с военной службы суды отказали. Истец с таким решением не согласился.

Точку в деле поставил Верховный Суд. Он объяснил, что хотя человек и имеет право на отсрочку, но право на увольнение регулируется уже другой нормой законодательства. Ведь право на отсрочку человек имеет до призыва и должен утвердить его сразу.

Но уже когда гражданин находится в штате воинской части, то он становится не военнообязанным, а военнослужащим и уже не имеет права на отсрочку. Он может уволиться только если имеет на это основания, определены Законом "О воинской обязанности и военной службе".

То есть Суд определил, что правовой статус человека регулируется уже законодательством не в сфере мобилизации, а военной службы.

Верховный Суд установил позицию, что хотя человека и мобилизовали противоправно, но это не меняет установленного законом порядка увольнения с военной службы и он не может уволиться по тем же основаниям даже через суд.

В то же время те, кто имеют право на отсрочку должны реализовать его еще до момента призыва. Итак, дело о жалобе мужа и требование увольнения решили закрыть, потому что спор не имел правовой проблемы и на службе он находится вполне на законных основаниях.

Кто в Украине может оформить отсрочку?

В Украине право на отсрочку от мобилизации имеют несколько категорий военнообязанных. Среди них – многодетные родители, люди с инвалидностью, лица, которые ухаживают за родственниками, а также некоторые студенты, ученые и забронированные работники. Однако такое право отдельные категории граждан могут потерять.

В ТЦК объяснили, что для оформления отсрочки недостаточно просто иметь законное основание. Человек должен подать соответствующее заявление и подтвердить право документами. Кроме того, военнообязанный должен находиться на воинском учете и иметь актуальные военно-учетные данные.

Юристы отмечают, что сам факт обучения, инвалидности родственника или наличия детей автоматически не означает получение отсрочки.