Об этом рассказали в Львовском областном ТЦК и СП.

Как оформить отсрочку от мобилизации?

В ТЦК объяснили, что "иметь право на отсрочку" и "оформить отсрочку" – это не тождественные понятия.

Как следствие, наличие оснований (например, дети, инвалидность, обучение или уход) само по себе не означает автоматического оформления отсрочки.

Верховный Суд также отметил, что право на отсрочку должно быть реализовано военнообязанным путем активных действий и оформления его уполномоченным органом.

Другими словами, для реализации права на отсрочку необходимо обратиться в ЦНАП, подать соответствующие документы, пройти проверку и получить официальное решение. Впоследствии этого данные должны быть внесены в реестр "Оберіг" – только после завершения всех этих этапов отсрочка считается надлежащим образом оформленной.

Стоит отметить, что более 90% отсрочек в Украине теперь продлеваются автоматически. Система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры и обновляет информацию в электронном военно-учетном документе.

Соответствующая возможность доступна для 22 категорий граждан, среди них:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители трех и более детей;
  • одинокие родители;
  • родители детей с инвалидностью;
  • студенты и аспиранты;
  • учителя и работники образования;
  • лица, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками;
  • родственники погибших или пропавших без вести Защитников;
  • военные, освобожденные из плена;
  • граждане после годового контракта в возрасте 18 – 25 лет и другие.

В то же время автоматическое продление может не сработать из-за устаревших или неполных данных в государственных реестрах. Чтобы предотвратить такую ситуацию, в ТЦК рекомендуют заблаговременно проверить актуальность своих данных в соответствующих реестрах.