Об этом рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.
Читайте также Не всех аграриев могут забронировать – что нужно фермерам для отсрочки
Как происходит продление отсрочки?
Отныне военнообязанным больше не нужно подавать заявления, собирать дополнительные документы, стоять в очередях или лично обращаться в ТЦК для продолжения большинства отсрочек.
Автоматическое обновление действует как для отсрочек, оформленных через приложение Резерв +, так и для тех, которые получали через ЦНАП.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Сейчас автоматическое продление отсрочек доступно для 22 категорий граждан, среди них:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители трех и более детей;
- одинокие родители;
- родители детей с инвалидностью;
- студенты и аспиранты;
- учителя и работники образования;
- лица, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками;
- родственники погибших или пропавших без вести Защитников;
- военные, освобожденные из плена;
- граждане после годового контракта в возрасте 18 – 25 лет и другие.
Также стоит отметить, что ТЦК и СП больше не занимаются продлением отсрочек. Если автоматическое обновление не произошло, военнообязанным советуют обращаться в любой удобный ЦНАП.
Важно! Автоматическое продление может не сработать из-за устаревших или неполных данных в государственных реестрах. Чаще всего речь идет об информации об инвалидности, состава семьи, детей, РНУКПП родственников или наличии задолженности по уплате алиментов.
Чтобы избежать трудностей, в ТЦК рекомендуют заблаговременно проверить актуальность своих данных в соответствующих реестрах.
Кроме того, в приложении Резерв+ сейчас доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить дистанционно без посещения каких-либо учреждений.