Кому могут дать бронирование?
Ключевым условием остается получение статуса критически важного. В деталях законодательства разбирался 24 Канал.
Смотрите также Акции украинских агрокомпаний взлетели на бирже после заявлений о завершении войны
Правила бронирования от мобилизации для работников аграрных предприятий изменили еще в конце 2025 года. По приказу Минэкономики вдвое увеличена площадь угодий для обработки, а также объем чистого дохода от реализации продукции.
Теперь для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства необходимо соответствовать двум критериям.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Во-первых, осуществлять деятельность по производству, переработке и сбыту (экспорту) сельхозпродукции по основному виду деятельности согласно определенным кодам классификации (КВЭДам).
Во-вторых, соответствовать одному из трех следующих пунктов:
- осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1000 гектаров для осуществления соответствующей деятельности;
- осуществлять обработку угодий многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия;
- быть экономически активными с объемом годового дохода не менее 40 миллионов гривен.
Кроме того, для забронированных работников законодательство предусматривает минимальный уровень зарплаты – 21 617,50 гривен (2,5 "минималки"). А вот пакет документов, которые нужно подавать вместе с обращением на получение статуса критического предприятия, определяет правительственное Постановление 76.
Обратите внимание! Наличие бронирования не означает полного освобождения от воинской обязанности. Такие лица и в дальнейшем должны обновлять военно-учетные данные и при необходимости проходить проверку действия оснований.
Что еще стоит знать аграриям?
К слову, в феврале в Украине возобновили прием заявок на государственный грант для развития сада, ягодника, виноградника и тепличного хозяйства. Программу реализуют при поддержке Евросоюза. Для участия аграриям необходимо подготовить собственный проект высадки насаждений, а также соответствовать требованиям по площади земель, видов культур, системы орошения и тому подобное.
Также украинские фермеры призывают пересмотреть действующую государственную программу компенсации стоимости сельхозтехники. В Минэкономики обратились с просьбой разрешить в ее рамках приобретение подержанной техники для прифронтовых территорий.