Кому могут дать бронирование?

Ключевым условием остается получение статуса критически важного. В деталях законодательства разбирался 24 Канал.

Смотрите также Акции украинских агрокомпаний взлетели на бирже после заявлений о завершении войны

Правила бронирования от мобилизации для работников аграрных предприятий изменили еще в конце 2025 года. По приказу Минэкономики вдвое увеличена площадь угодий для обработки, а также объем чистого дохода от реализации продукции.

Теперь для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства необходимо соответствовать двум критериям.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Во-первых, осуществлять деятельность по производству, переработке и сбыту (экспорту) сельхозпродукции по основному виду деятельности согласно определенным кодам классификации (КВЭДам).

Во-вторых, соответствовать одному из трех следующих пунктов:

осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1000 гектаров для осуществления соответствующей деятельности;

для осуществления соответствующей деятельности; осуществлять обработку угодий многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия;

для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия; быть экономически активными с объемом годового дохода не менее 40 миллионов гривен.

Кроме того, для забронированных работников законодательство предусматривает минимальный уровень зарплаты – 21 617,50 гривен (2,5 "минималки"). А вот пакет документов, которые нужно подавать вместе с обращением на получение статуса критического предприятия, определяет правительственное Постановление 76.

Обратите внимание! Наличие бронирования не означает полного освобождения от воинской обязанности. Такие лица и в дальнейшем должны обновлять военно-учетные данные и при необходимости проходить проверку действия оснований.

Что еще стоит знать аграриям?