Кому можуть дати бронювання?

Ключовою умовою залишається отримання статусу критично важливого. У деталях законодавства розбирався 24 Канал.

Правила бронювання від мобілізації для працівників аграрних підприємств змінили ще наприкінці 2025 року. За наказом Мінекономіки вдвічі збільшено площу угідь для оброблення, а також обсяг чистого доходу від реалізації продукції.

Тепер для підтвердження статусу критично важливого підприємства в галузі сільського господарства необхідно відповідати двом критеріям.

По-перше, провадити діяльність з виробництва, перероблення та збуту (експорту) сільгосппродукції за основним видом діяльності згідно з визначеними кодами класифікації (КВЕДами).

По-друге, відповідати одному з трьох таких пунктів:

здійснювати оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 1000 гектарів для провадження відповідної діяльності;

для провадження відповідної діяльності; здійснювати оброблення угідь багаторічних насаджень на площі не менше 50 гектарів для виробництва продукції плодових, які знаходяться на балансі підприємства;

для виробництва продукції плодових, які знаходяться на балансі підприємства; бути економічно активними з обсягом річного доходу не менше 40 мільйонів гривень.

Окрім того, для заброньованих працівників законодавство передбачає мінімальний рівень зарплати – 21 617,50 гривні (2,5 "мінімалки"). А от пакет документів, які потрібно подавати разом зі зверненням на отримання статусу критичного підприємства, визначає урядова Постанова 76.

Зверніть увагу! Наявність бронювання не означає повного звільнення від військового обов'язку. Такі особи й надалі повинні оновлювати військово-облікові дані та за потреби проходити перевірку чинності підстав.

