Про це розповіли у Волинському обласному ТЦК та СП.
Як відбувається продовження відстрочки?
Відтепер військовозобов'язаним більше не потрібно подавати заяви, збирати додаткові документи, стояти в чергах чи особисто звертатися до ТЦК для продовження більшості відстрочок.
Автоматичне оновлення діє як для відстрочок, оформлених через застосунок Резерв+, так і для тих, які отримували через ЦНАП.
Наразі автоматичне продовження відстрочок доступне для 22 категорій громадян, серед них:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки трьох і більше дітей;
- одинокі батьки;
- батьки дітей з інвалідністю;
- студенти та аспіранти;
- вчителі та працівники освіти;
- особи, які доглядають за тяжкохворими родичами;
- родичі загиблих або зниклих безвісти Захисників;
- військові, звільнені з полону;
- громадяни після річного контракту у віці 18 – 25 років та інші.
Також варто зазначити, що ТЦК та СП більше не займаються продовженням відстрочок. Якщо автоматичне оновлення не відбулося, військовозобов'язаним радять звертатися до будь-якого зручного ЦНАПу.
Важливо! Автоматичне продовження може не спрацювати через застарілі або неповні дані у державних реєстрах. Найчастіше йдеться про інформацію щодо інвалідності, складу сім'ї, дітей, РНОКПП родичів або наявності заборгованості зі сплати аліментів.
Щоб уникнути труднощів, у ТЦК рекомендують завчасно перевірити актуальність своїх даних у відповідних реєстрах.
Крім того, у застосунку Резерв+ наразі доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити дистанційно без відвідування жодних установ.