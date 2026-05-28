Чи можна звільнитися зі служби, якщо людина мала право на відстрочку?

У справі, яку розглянув Верховний Суд, йшлося про те, що навіть протиправна мобілізація не створює умов для звільнення зі служби. Звільнення й відстрочка – це два різні правові категорії, які не залежать одна від іншої. Про це йдеться в постанові суду №620/183/23.

Чоловік працював учителем закладу загальної середньої освіти, й фактично мав право на відстрочку через роботу педагогом. Але його мобілізували у 2022 році. ТЦК призвали громадянина незаконно, хоча це було можливо, бо відстрочка в нього оформлена не була.

Тим не менш, у суді чоловік вимагав звільнити його зі служби. У судах першої та апеляційної інстанцій підтвердили, що вчителя не можна було мобілізовувати відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Але щодо звільнення з військової служби суди відмовили. Позивач із таким рішенням не погодився.

Крапку у справі поставив Верховний Суд. Він пояснив, що хоча чоловік і має право на відстрочку, але право на звільнення регулюється вже іншою нормою законодавства. Адже право на відстрочку людина має до призову й повинна затвердити його одразу.

Але вже коли громадянин перебуває у штаті військової частини, то він стає не військовозобов'язаним, а військовослужбовцем і вже не має права на відстрочку. Він може звільнитися лише якщо має на це підстави, визначені Законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Тобто Суд визначив, що правовий статус людини регулюється вже законодавством не у сфері мобілізації, а військової служби.

Верховний Суд встановив позицію, що хоча людину й мобілізували протиправно, але це не змінює встановленого законом порядку звільнення з військової служби й вона не може звільнитися за тими ж підставами навіть через суд.

Водночас ті, хто мають право на відстрочку повинні реалізувати його ще до моменту призову. Отже, справу про скаргу чоловіка й вимогу звільнення вирішили закрити, бо спір не мав правової проблеми й на службі він перебуває цілком на законних підставах.

Хто в Україні може оформити відстрочку?

В Україні право на відстрочку від мобілізації мають кілька категорій військовозобов’язаних. Серед них – багатодітні батьки, люди з інвалідністю, особи, які доглядають за родичами, а також деякі студенти, науковці та заброньовані працівники. Проте таке право окремі категорії громадян можуть втратити.

У ТЦК пояснили, що для оформлення відстрочки недостатньо просто мати законну підставу. Людина повинна подати відповідну заяву та підтвердити право документами. Крім того, військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку й мати актуальні військово-облікові дані.

Юристи наголошують, що сам факт навчання, інвалідності родича чи наявності дітей автоматично не означає отримання відстрочки.