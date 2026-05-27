Об этом заявляли в сети. Впрочем, источники 24 Канала сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Представят ли нардепам новую реформу ТЦК?

В сети 27 мая начали распространять информацию о том, что в четверг, 28 мая, Министерство обороны должно представить реформу ТЦК для народных депутатов.

Впоследствии появилась информация, что на встрече якобы будут обсуждать новые зарплаты для военнослужащих, ротации на фронте и вопросы мобилизации.

Вечером 27 мая было сообщение в соцсетях, что министр обороны Украины Михаил Федоров якобы встретится с депутатами от "Слуги народа" 28 мая.

Вниманию! Министерство обороны Украины в комментарии 24 Каналу опровергли эту информацию.

