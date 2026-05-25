Всего существует 5 выводов ВВК, которые актуальны в 2026 году. Об этом напомнили в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Смотрите также Кто может продлить отсрочку от мобилизации автоматически: полное объяснение от ТЦК

Какие выводы ВВК остаются актуальными в 2026 году?

Решение о пригодности к военной службе принимают военно-врачебные комиссии (ВВК) в соответствии с действующим законодательством Украины. Выводы формируются на основе состояния здоровья, результатов обследований и требований "Расписания болезней", утвержденного приказом Министерства обороны №402.

В 2026 год в Украине применяются несколько основных категорий годности.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Пригоден к военной службе – лицо может проходить службу без ограничений и выполнять обязанности на любых должностях, в том числе в боевых подразделениях.

Пригодный к службе в подразделениях обеспечения – устанавливается для лиц с определенными ограничениями по состоянию здоровья. Они могут служить в подразделениях обеспечения, логистики, связи, медицинских частях и учебных заведениях.

Непригодный к военной службе – определяется в случаях серьезных заболеваний, что делают невозможным службу. Такие военнообязанные исключаются из учета, а военнослужащие подлежат увольнению.

Временно непригодный – статус устанавливается на период лечения или восстановления после болезни или травмы. Предусматривает повторный осмотр через 1 – 12 месяцев, в течение которого призыв не проводится.

Непригоден с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев – применяется в сложных случаях, когда требуется длительное лечение или реабилитация. После увольнения со службы лицо остается на воинском учете и проходит повторное медицинское обследование в определенные сроки.

Напомним, что есть определенные категории граждан, которых не мобилизуют летом 2026 года. Мобилизация в Украине не распространяется на мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу и не находятся в запасе. В то же время они имеют право добровольно подписать контракт в формате "18 – 24" и присоединиться к Силам обороны.

Отдельно отмечается, что мужчины после 60 лет также обычно не подлежат мобилизации. Исключение составляет высший офицерский состав, для которого предельный возраст службы может быть продлен до 65 лет.

Также существуют исключения для младших 25 лет, которые уже имеют опыт службы или прошли военную подготовку. Такие лица автоматически приобретают статус военнообязанных и могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста.

Женщины в Украине не подлежат принудительной мобилизации, однако могут добровольно вступать в ряды Сил обороны.