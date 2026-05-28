О таком она сообщила во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре.
Что Каллас сказала об американском посольстве в Киеве?
Высокая представительница ЕС отметила, что союзники должны быть едиными в поддержке Украины. Однако, по ее словам, посольство США покинуло Киев, тогда как все дипломатические представительства стран ЕС продолжают работу в украинской столице.
Из того, что мы слышали из Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли,
– заявила Каллас.
Действительно ли американцы выехали из Киева?
В украинском МИД оперативно отреагировали на заявления Каи Каллас и проверили информацию относительно ее слов.
Информация о выезде посольства США не соответствует действительности,
– подчеркнул Гергий Тихий.