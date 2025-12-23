Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян, передає 24 Канал.
Дивіться також Систему мобілізації в Україні потрібно вдосконалити, – в ОК "Захід" вказали на прогалини
Що сказав юрист?
За його словами, адміністративний розшук, оголошений ТЦК, не впливає на процес призначення інвалідності. Громадянин може оформлювати інвалідність на підставі серйозних проблем зі здоров'ям незалежно від того, чи перебуває він у розшуку.
Апарати ТЦК не мають права відмовити у призначенні інвалідності людині, яка відповідає медичним критеріям,
– підкреслив Айвазян.
Водночас адвокат зазначив, що відмовити у призначенні можуть лише за відсутності підстав за станом здоров'я.
Що відомо про мобілізацію у 2026 році?
Щоб отримати бронювання від мобілізації у 2026 році, мінімальна зарплата повинна бути 2,5 мінімалки. З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 8 647 гривень, що вплине на вимоги для бронювання.
Мобілізацію в Україні можуть переглянути у наступному році для підвищення її справедливості й ефективності. Експерти наголошують на необхідності покращення мотиваційних чинників та справедливості в оплаті праці військовослужбовців, особливо у тилових підрозділах.