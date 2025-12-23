Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян, передає 24 Канал.

Що сказав юрист?

За його словами, адміністративний розшук, оголошений ТЦК, не впливає на процес призначення інвалідності. Громадянин може оформлювати інвалідність на підставі серйозних проблем зі здоров'ям незалежно від того, чи перебуває він у розшуку.

Апарати ТЦК не мають права відмовити у призначенні інвалідності людині, яка відповідає медичним критеріям,

– підкреслив Айвазян.

Водночас адвокат зазначив, що відмовити у призначенні можуть лише за відсутності підстав за станом здоров'я.

