Чому сталася криза довіри між цивільними та ТЦК?

Олег Домбровський наголосив, що всі військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є військовослужбовцями Збройних Сил України. Тож немає розрізнення понять: військовослужбовець ТЦК та СП, чи військовослужбовець Міністерства оборони, Генерального штабу, чи військовослужбовець бригади, яка виконує певні завдання.

Представник ОК "Захід" зауважив, що у нашій державі є дуже багато ворожо-деструктивного наративу, який латентним шляхом з 2014 року вкраплюється в наше суспільство.

Ворогу частково вдалося вивести умовну різницю між військовослужбовцями ТЦК та СП і рештою військовослужбовців ЗСУ. Ось чого вони добиваються, і це важливо розуміти. Це загальний конструкт, з яким ворог буде працювати, допоки триватиме війна,

– наголосив Домбровський.

Ще одна причина кризи довіри між цивільними та ТЦК, за словами полковника, має український характер. Це відповідальність органів місцевого самоврядування, які, відповідно до Закону України "Про мобілізацію", несуть відповідальність за організацію оповіщення наших громадян.

"Це також один із причиново-наслідкових зв'язків того, що армія сама на себе взяла найбільший тягар виконання заходів із мобілізації", – пояснив Олег Домбровський.

Що необхідно вдосконалити у питанні мобілізації?

За словами речника ОК "Захід", система мобілізації в Україні загалом відпрацьована, але її потрібно вдосконалити.

Є певні прогалини у взаємодії між органами державної влади, які прямо чи опосередковано зобов'язані виконувати свою частину функцій. Я от нарахував близько 40 різних інституцій, які в той чи той спосіб можуть відповідати за ті чи ті питання у сфері мобілізації,

– зауважив Домбровський.

Полковник сказав, що влада на місцях, до прикладу, може й має забезпечувати гідні умови перебування на так званих обласних збірних пунктах, де військовозобов'язані перебувають до моменту розподілу між військовими частинами.

"Йдеться не про те, що ми хочемо закинути камінь у чужий город. А про конструктивний діалог. Якщо я голова громади, то я маю турбуватися про гідні умови тимчасового перебування наших військовозобов'язаних. Бо так формується загальне враження про систему мобілізації", – зазначив Олег Домбровський.

Речник зауважив, що все це в комплексі й формує в головах людей, що таке мобілізація.

Оці страшилки й демонізація ТЦК та СП… Хоча це ж не тільки про мобілізацію, а й про соціальну підтримку, супровід, роботу з ветеранами, членами сімей військовослужбовців, родинами безвісти зниклих і тих, які перебувають в полоні. Це величезний комплекс роботи, який наразі жодна державна установа не зможе виконати, тому що ці функції й завдання покладені на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки,

– пояснив представник ОК "Захід".

Він також зауважив, що суспільство не може звинувачувати свою армію, яка його захищає.

Чи є провина місцевої влади у питанні мобілізації?

Олег Домбровський також підкреслив, що у зростанні агресії між цивільними та ТЦК також винна й бездіяльність місцевої влади.

"Бо потрібно спілкуватися зі своїми громадянами. Згадайте, наприклад, Кам'янець-Подільський, де був напад на авто військових. Я як працівник Збройних Сил України був приємно вражений, що керівництво місцевої влади звернулося до своїх громадян", – зауважив полковник.

Речник ОК "Захід" наголосив, що питання мобілізації в цілому мали б комунікувати всі дотичні учасники цього процесу, тому що це питання виживання нашої держави.

Зараз важливо не дати замовчати цю тему. Рано чи пізно для всього є межа. Військо не має ставати об'єктом наруги й знущання з боку тієї частки громадян, які в силу своїх внутрішніх страхів, переконань або упереджень бояться слова "армія",

– резюмував Домбровський.

