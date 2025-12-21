Про це в інтерв'ю "Житомир.info" заявив начальник відділення цивільно-військового співробітництва Житомирського районного ТЦК та СП, молодший лейтенант ЗСУ Олег Зонтов, пише 24 Канал.

Що ускладнює мобілізаційний процес?

Зонтов зазначив, що мобілізація в області відбувається відповідно до чинного законодавства та указів про воєнний стан. Однак ефективність мобілізаційного процесу значно знижують ворожі інформаційні кампанії та зміна суспільних настроїв.

За його словами, медіа та соцмережі поширюють наратив про "тотальну і несправедливу мобілізацію", однак держава спростила механізм отримання відстрочок. Для цього не потрібно йти у ТЦК – достатньо звернутись у ЦНАП із документами.

Також офіцер наголосив, що ТЦК системно дискредитують, а будь-який інцидент у публічному просторі часто подається як "бусифікація", навіть якщо він не має стосунку до військових. За його словами факти навмисно "роздмухують" через "ліві" сайти чи інші анонімні ресурси як неправомірні дії ТЦК, однак згодом з'ясовується, що "це кримінальні розбірки чи зовсім інша історія".

За оцінкою Зонтова, такі наративи отримують підтримку серед тих, хто не готовий виконувати військовий обов'язок.

Нам треба перестати толерувати й підтримувати "ухилянтів". Бо якщо ти не створюєш і не годуєш свою армію – ти годуєш армію ворога,

– підкреслив офіцер.

Зонтов зазначив, що проблеми мобілізації виходять за межі роботи ТЦК і потребують комплексної державної відповіді. Мовляв, проблема не в ТЦК, а в суспільстві.

Водночас він підкреслив роль структур цивільно-військового співробітництва, які забезпечують зв'язок із родинами військових, супровід зниклих безвісти та ветеранів. А також допомагають вирішувати соціальні та фінансові питання.

Що може змінитись у мобілізаційному процесі з 2026 року?