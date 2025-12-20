Роз'яснення з цього приводу надали юристи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сервіс Kadroland.

Кому треба буде пройти повторну ВЛК у 2026 році?

Експерти зазначили, що ані сам працівник, ані роботодавець не мають права самостійно ініціювати проходження ВЛК. Медичний огляд проводиться виключно за офіційним направленням від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Процедура стартує лише після отримання військовозобов'язаним виклику, тобто повістки на ВЛК, від ТЦК.

Юристи наголошують на необхідності чіткого дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів №1487 і звертають увагу на кілька ключових правил:

роботодавець не може вимагати від працівника самостійно проходити ВЛК;

відмова працівника проходити медогляд без офіційного направлення від ТЦК не є порушенням трудової дисципліни чи правил обліку;

навіть якщо термін попередньої комісії минув, без нового виклику з ТЦК працівник не зобов’язаний відвідувати лікарів.

