Разъяснения по этому поводу предоставили юристы.
Кому надо будет пройти повторную ВВК в 2026 году?
Эксперты отметили, что ни сам работник, ни работодатель не имеют права самостоятельно инициировать прохождение ВВК. Медицинский осмотр проводится исключительно по официальному направлению от территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Процедура стартует только после получения военнообязанным вызова, то есть повестки на ВВК, от ТЦК.
Юристы отмечают необходимость четкого соблюдения требований постановления Кабинета Министров №1487 и обращают внимание на несколько ключевых правил:
- работодатель не может требовать от работника самостоятельно проходить ВВК;
- отказ работника проходить медосмотр без официального направления от ТЦК не является нарушением трудовой дисциплины или правил учета;
- даже если срок предыдущей комиссии истек, без нового вызова из ТЦК работник не обязан посещать врачей.
Какой может быть мобилизация в 2026 году?
Мобилизацию в Украине могут пересмотреть в 2026 году для повышения ее справедливости и эффективности. Эксперты отмечают необходимость улучшения мотивационных факторов и справедливости в оплате труда военнослужащих, особенно в тыловых подразделениях.
Центр противодействия дезинформации заявил, что слухи о якобы снижении мобилизационного возраста и мобилизации студентов в Украине являются фейком. А распространение таких сообщений является частью дезинформационной кампании, направленной на дестабилизацию общества.
Интересно, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов назвал "наглухо проигранную медийную кампанию" по мобилизации главной ошибкой Украины во время войны. По словам генерала, украинцы сами повлияли на процесс мобилизации – иногда из-за собственных амбиций определенных людей, иногда же необдуманно.