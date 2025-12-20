Разъяснения по этому поводу предоставили юристы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сервис Kadroland.

Кому надо будет пройти повторную ВВК в 2026 году?

Эксперты отметили, что ни сам работник, ни работодатель не имеют права самостоятельно инициировать прохождение ВВК. Медицинский осмотр проводится исключительно по официальному направлению от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Процедура стартует только после получения военнообязанным вызова, то есть повестки на ВВК, от ТЦК.

Юристы отмечают необходимость четкого соблюдения требований постановления Кабинета Министров №1487 и обращают внимание на несколько ключевых правил:

работодатель не может требовать от работника самостоятельно проходить ВВК;

отказ работника проходить медосмотр без официального направления от ТЦК не является нарушением трудовой дисциплины или правил учета;

даже если срок предыдущей комиссии истек, без нового вызова из ТЦК работник не обязан посещать врачей.

