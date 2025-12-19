Существует несколько сценариев при которых государство могло бы считать мобилизацию более удовлетворительной. Об этом рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН, передает 24 Канал.
Что может измениться в 2026 году?
По словам Селезнева, мобилизация является общим государственным делом, однако фактически вся ответственность за оповещение возложена только на ТЦК, хотя к этому должны быть привлечены и правительство, и местные власти, и руководители учреждений.
Он напомнил, что в начале полномасштабной войны у ТЦК были очереди добровольцев, тогда как сейчас главными проблемами остаются ощущение несправедливости и отсутствие эффективной государственной мотивационной коммуникации.
Селезнев отметил, что эффективность мобилизации можно повысить при условии соблюдения принципа справедливости и усиления мотивационных факторов, в частности финансовых. Он обратил внимание на дисбаланс в оплате труда военнослужащих, особенно в тыловых подразделениях.
Но если контрактник в первый год службы получает меньше охранника в супермаркете в центре Киева, то это безобразие. Я имею в виду не тех контрактников, которые выполняют задачи на поле боя, а тех, кто есть в тыловых подразделениях,
– говорит военный аналитик.
Говоря о перспективах, Селезнев отметил, что преимущество Украине на поле боя могут обеспечить не только численность мобилизованных, но и технологии, техника и тактика. В то же время мобилизация, по его словам, должна продолжаться из-за потерь и необходимости ротаций.
Также эксперт предположил, что в будущем в Украине могут вернуться к вопросу восстановления срочной службы как способа формирования мобилизационного резерва, однако пока официальных обсуждений по этому поводу нет.
Что известно о нынешнем состоянии мобилизации в Украине?
Мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать в тыловые бригады, если они имеют соответствующее состояние здоровья и военную специальность. Мужчины старше 60 лет могут добровольно присоединиться к армии.
Отсрочку от мобилизации могут отменить, если основание для нее утратило силу или изменились обстоятельства, подтвержденные государственными реестрами. Бронирование также могут отменить, если предприятие, где работает человек, теряет статус критичности.