Речь идет о "наглухо проигранной медийной кампании", касающейся мобилизации. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на LB.

Что стало самой большой ошибкой?

У главы разведки спросили, что стало самой большой ошибкой внутри страны, которую еще не поздно исправить, чтобы одержать победу или хотя бы не потерять того, что имеем.

Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации,

– ответил Буданов.

В частности, по его мнению, влияние России здесь не столь велико, как всем кажется.

Украинцы якобы сами повлияли на процесс мобилизации – иногда из-за собственных амбиций определенных людей, иногда же необдуманно. "Кто бы там что ни говорил противоположное, это не так. Мы сами ее разрушили", – считает руководитель ГУР.

