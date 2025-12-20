Йдеться про "наглухо програну медійну кампанію", що стосувалася мобілізації. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на LB.
Що стало найбільшою помилкою?
В очільника розвідки запитали, що стало найбільшою помилкою всередині країни, яку ще не пізно виправити, аби здобути перемогу або хоча б не втратити того, що маємо.
Головна помилка, суто на мій погляд, – наглухо програна медійна кампанія. Просто наглухо. Яка дозволила, скажімо так, підняти градус у питаннях мобілізації,
– відповів Буданов.
Зокрема, на його думку, вплив Росії тут не настільки великий, як усім здається.
Українці нібито самі вплинули на процес мобілізації – іноді через власні амбіції певних людей, іноді ж необдумано. "Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували", – вважає керівник ГУР.
Які є проблеми у війську?
Ексклюзивно для 24 Каналу народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради та полковник СБУ Роман Костенко розповів, що проблема полягає не лише в загальній кількості військових.
Людей не вистачає безпосередньо на лінії фронту, через що підрозділам складно тримати повноцінну оборону, а також забезпечувати ротації та відпустки.
Натомість колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що ефективність мобілізації можна підвищити за умови дотримання принципу справедливості та посилення мотиваційних чинників, зокрема фінансових.