Об этом в интервью "Житомир.info" заявил начальник отделения гражданско-военного сотрудничества Житомирского районного ТЦК и СП, младший лейтенант ВСУ Олег Зонтов, пишет 24 Канал.

Что усложняет мобилизационный процесс?

Зонтов отметил, что мобилизация в области происходит в соответствии с действующим законодательством и указами о военном положении. Однако эффективность мобилизационного процесса значительно снижают враждебные информационные кампании и изменение общественных настроений.

По его словам, медиа и соцсети распространяют нарратив о "тотальной и несправедливой мобилизации", однако государство упростило механизм получения отсрочек. Для этого не нужно идти в ТЦК – достаточно обратиться в ЦНАП с документами.

Также офицер отметил, что ТЦК системно дискредитируют, а любой инцидент в публичном пространстве часто подается как "бусификация", даже если он не имеет отношения к военным. По его словам факты намеренно "раздувают" через "левые" сайты или другие анонимные ресурсы как неправомерные действия ТЦК, однако впоследствии выясняется, что "это уголовные разборки или совсем другая история".

По оценке Зонтова, такие нарративы получают поддержку среди тех, кто не готов выполнять воинский долг.

Нам надо перестать терпеть и поддерживать "уклонистов". Потому что если ты не создаешь и не кормишь свою армию – ты кормишь армию врага,

– подчеркнул офицер.

Зонтов отметил, что проблемы мобилизации выходят за пределы работы ТЦК и требуют комплексного государственного ответа. Мол, проблема не в ТЦК, а в обществе.

В то же время он подчеркнул роль структур гражданско-военного сотрудничества, которые обеспечивают связь с семьями военных, сопровождение пропавших без вести и ветеранов. А также помогают решать социальные и финансовые вопросы.

